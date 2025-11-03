El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Armenia advirtió sobre estafas

Armenia

En efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi alertó sobre personas inescrupulosas que están usando la imagen y los logos del Instituto para estafar y brindar información falsa a la comunidad.

La directora territorial del IGAC en Quindío, Yolanda Lucía Martínez aclaró que actualmente no se está realizando ningún proceso de actualización catastral en Armenia y tampoco está enviando información sobre la supuesta actualización de avalúos en predios pertenecientes a la ciudad.

“Personas inescrupulosas están utilizando la imagen y los logos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para estafar y brindar información falsa a la comunidad. Recordemos que mediante la resolución 201 del 2021 el IGAC dejó de ser gestor catastral del municipio Armenia. Por lo tanto, no podemos emitir concepto referente a este municipio", indicó.

Enfatizó que la alcaldía municipal, es la entidad encargada de llevar a cabo cualquier actividad catastral por eso la información relacionada con dichos procesos puede ser gestionada directamente con esa oficina. Afirmó que cualquier trámite catastral que se adelante con el IGAC, no tiene costo, ni necesita de intermediarios.

“Es importante aclarar que todos los trámites que se realicen en la entidad aquí en recepción son totalmente gratuitos en cuanto a trámites catastrales. Invitamos a la comunidad a verificar siempre la información en los canales oficiales y a no dejarse engañar. El Instituto Geográfico trabaja con transparencia y compromiso construyendo una geografía para la vida", mencionó.

Además, dijo que con la resolución 201 de 2021 el IGAC dejó de ser el gestor catastral del municipio de Armenia, por esta razón no pueden emitir conceptos catastrales

Resaltó que los ciudadanos que tengan cualquier inquietud sobre la gestión del IGAC pueden resolverla acercándose a la dirección territorial Quindío, ubicada en la carrera 13 # 14 - 33 centro, de lunes a viernes en jornada continua de 7:30 a.m. a 3:45 p.m.