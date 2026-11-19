Manizales

Las autoridades hallaron más de 279 kilogramos de marihuana dentro de un vehículo que se desplazaba en la vía Manizales – Fresno, donde los uniformados de la policía realizaron el registro del automotor encontrando 373 paquetes que contenían dicho estupefaciente, el cual se identificó por medio de la prueba de identificación preliminar homologada, transportados desde Corinto, Cauca.

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El coronel Mauricio Arley Herreras, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, señala que “Evitamos que cerca de 93.000 dosis de este estupefaciente llegue a las calles; además de generar una afectación directa a las finanzas de las estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico. Un hombre de 32 años fue capturado, quien conducía el automóvil fue capturado”.

El detenido y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto al vehículo en el que se transportaban. El Comandante de la policía metropolitana resalta que durante el presente año, han capturado a más de 987 ciudadanos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e incautando una tonelada y media de dicho alcaloide.

En menos de una semana, las autoridades han hallado casi 800 kilos de este estupefaciente en las vías en Caldas. Cabe recordar que la semana pasada fue incautada más de media tonelada de marihuana en Chinchiná.