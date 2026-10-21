Capturan a integrantes de la estructura criminal la Máxima en el municipio de Chinchiná

Manizales

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Juan XXIII, en el sector conocido como El Palito, donde fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Pulgarín’. Durante un registro personal, los uniformados le hallaron 250 dosis de bazuco, 30 dosis de base de coca y 180 dosis de marihuana, presuntamente destinadas a la comercialización.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el capturado sería presunto integrante de la estructura delincuencial y estaría subordinado a alias ‘Máxima’ y alias ‘Chocolate’, quienes se encuentran privados de la libertad y, al parecer, continuarían coordinando actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes desde el interior de un centro penitenciario. Asimismo, el indiciado registra antecedentes por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y habría sido capturado en repetidas ocasiones por conductas similares.

Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente, y finalizadas las audiencias preliminares, el procesado aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De manera simultánea, en el barrio Nuevo Horizonte, los uniformados capturaron a un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, a quien le fueron halladas 18 dosis de marihuana, 12 cigarrillos artesanales de esta sustancia y 15 dosis de base de cocaína. Los elementos se encontraban empacados y dosificados, presuntamente listos para su distribución y expendio.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los hechos que se le atribuyen, conforme al procedimiento legal establecido.