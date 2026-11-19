Concentración de manifestantes en la capital de Caldas y volante con las medidas de seguridad emitido por la alcaldía. Fotos: propia y centrodeinformacion.manizales.gov.co.

Manizales

A través del Decreto 0390 del 18 de noviembre de 2026, la Alcaldía de Manizales implementa medidas especiales que regirán durante la jornada nacional de movilizaciones. Por ese motivo, se aplica la restricción a la circulación, por lo que no podrán circular volquetas, ni vehículos que transporten escombros, materiales de construcción, madera, piedras, residuos, mudanzas, cilindros de gas o combustibles.

Sin embargo, hay excepciones para los vehículos de emergencia, organismos de socorro, fuerza pública, misiones médicas y demás casos autorizados por el decreto. Además, se prohíbe la venta de combustible en recipientes. Dichas medidas regirán en esta capital hasta las 8 de la noche. Para el jueves 19 de noviembre se instaló un puesto de mando unificado para monitorear el orden público, la seguridad de los manifestantes y comunidad en general.

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“Se tienen previstas marchas desde El Cable, por la avenida Santander y hasta el sector de Fundadores. También habrá movilizaciones por la avenida Paralela desde las universidades Nacional y de Caldas. Igualmente, se presentarán recorridos por las carreras 21, 22 y 23, en el centro de la ciudad, así como por la avenida Kevin Ángel. Desde las 2 de la tarde se prevén nuevas movilizaciones desde Fundadores y por las primeras dos avenidas mencionadas”, indica Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de la capital del departamento de Caldas.

El funcionario recomienda a la ciudadanía dejar los vehículos particulares en casa y utilizar el transporte público, puesto que se cuenta con una oferta cercana a los 2.200 taxis y decenas de busetas de servicio urbano, sugiere programar los recorridos con anticipación, estar atentos a los reportes oficiales de la Secretaría de Movilidad y tener presente que los tiempos de desplazamientos pueden aumentar considerablemente. Enfatiza que desde su despacho, acompañarán y regularán el tráfico para facilitar el desarrollo de las movilizaciones para reducir las afectaciones.

Entre tanto, habrá concentraciones y marchas en municipios como Marmato, Chinchiná, Anserma y La Dorada, en este último, las manifestaciones recorrerán el centro de la población.