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20 oct 2026 Actualizado 16:51

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Manizales

Policía capturó a dos personas señaladas de la desaparición de Sebastián Buitrago en Manizales

La captura se dio por orden judicial de dos hombres conocidos como “El Carnicero” y “El Soldo”, por el delito de desaparición forzada.

Foto policía Metropolitana de Manizales

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Desde el conocimiento del caso, los investigadores del GAULA desplegaron actividades para verificar información, reconstruir las circunstancias de los hechos e identificar a los posibles responsables. El proceso incluyó declaraciones juradas, interrogatorios, búsquedas selectivas en bases de datos, actividades de campo y análisis de información, entrevistas, reconocimientos fotográficos e interceptaciones de comunicaciones.

Estos elementos investigativos permitieron avanzar en el proceso judicial e identificar a estos dos hombres, quienes presuntamente estarían vinculados con la desaparición del ciudadano, visto por última vez el 17 de octubre de 2025 en inmediaciones de la avenida del Río, a la altura de la entrada al barrio Peralonso de Manizales.

El teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales (E), destacó la labor de los investigadores: “Este resultado refleja la capacidad investigativa de nuestros equipos especializados, que trabajan con rigor, persistencia y articulación interinstitucional para esclarecer hechos que afectan profundamente a las familias y a la sociedad. Cada elemento recopilado y cada línea de investigación desarrollada son fundamentales para avanzar en la búsqueda de la verdad y llevar ante la justicia a quienes presuntamente estarían involucrados en estos delitos”.

La investigación continúa para esclarecer integralmente lo ocurrido y establecer el paradero de Juan Sebastián Buitrago.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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