Policía capturó a dos personas señaladas de la desaparición de Sebastián Buitrago en Manizales

Manizales

Desde el conocimiento del caso, los investigadores del GAULA desplegaron actividades para verificar información, reconstruir las circunstancias de los hechos e identificar a los posibles responsables. El proceso incluyó declaraciones juradas, interrogatorios, búsquedas selectivas en bases de datos, actividades de campo y análisis de información, entrevistas, reconocimientos fotográficos e interceptaciones de comunicaciones.

Estos elementos investigativos permitieron avanzar en el proceso judicial e identificar a estos dos hombres, quienes presuntamente estarían vinculados con la desaparición del ciudadano, visto por última vez el 17 de octubre de 2025 en inmediaciones de la avenida del Río, a la altura de la entrada al barrio Peralonso de Manizales.

El teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales (E), destacó la labor de los investigadores: “Este resultado refleja la capacidad investigativa de nuestros equipos especializados, que trabajan con rigor, persistencia y articulación interinstitucional para esclarecer hechos que afectan profundamente a las familias y a la sociedad. Cada elemento recopilado y cada línea de investigación desarrollada son fundamentales para avanzar en la búsqueda de la verdad y llevar ante la justicia a quienes presuntamente estarían involucrados en estos delitos”.

La investigación continúa para esclarecer integralmente lo ocurrido y establecer el paradero de Juan Sebastián Buitrago.