Media Maratón de Cundinamarca 2026: fechas, modalidades y cómo inscribirse

La Media Maratón de Cundinamarca (MMC) en su tercera edición tendrá como lugar el municipio de Anapoima, ubicado en la provincia de Tequendama, a 91,1 kilómetros de Bogotá por la vía Mosquera–La Mesa.

Luego de las ediciones anteriores en Zipaquirá Y Girardot, en esta oportunidad se disponen 10.000 cupos para que las personas interesadas puedan inscribirse y participar de las diferentes modalidades que ofrece el evento este año.

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Modalidades de la Media Maratón de Cundinamarca 2026

El evento deportivo dispondrá de cinco diferentes carreras, cada una con una fecha límite de edad para poder participar y requisitos acordes al tipo de participante al que va dirigido.

Carrera 3K (Canicross): espacio en el que podrá ir con una mascota donde estará permitido la participación de menores de edad desde los 12 años junto con un adulto responsable adicionalmente cumpliendo con las siguientes indicaciones:

espacio en el que podrá ir con una mascota donde estará permitido la participación de menores de edad desde los 12 años junto con un adulto responsable adicionalmente cumpliendo con las siguientes indicaciones: Mascota desde 1 año en adelante.

Arnés de tiro.

Línea amortiguada y cinturón.

Carné de vacunación vigente.

No se permiten collares de ahorque ni correas rígidas.

Carrera 5K: modalidad para toda la familia donde se permite la participación de menores de edad desde los 8 años en adelante junto con un adulto responsable o acudiente.

modalidad para toda la familia donde se permite la participación de menores de edad desde los 8 años en adelante junto con un adulto responsable o acudiente. Carrera 5K (Silla de ruedas): evento para personas mayores de edad discapacitadas en condición de silla de ruedas.

evento para personas mayores de edad discapacitadas en condición de silla de ruedas. Carrera 10K: evento únicamente para personas mayores de edad.

evento únicamente para personas mayores de edad. Media Maratón 21K: evento únicamente para personas mayores de edad en el que se recorrerá el tramo de la vía Anapoima - La Mesa.

La tarifa para competir en cualquiera de las modalidades será de $80.000, de modo que no habrá variaciones en el valor de inscripción si se escoge una carrera u otra, teniendo en cuenta la cantidad de cupos destinados.

¿Cuándo se realizará la Media Maratón de Cundinamarca?

El evento se realizara el 21 y 22 de noviembre y contara con el siguiente cronograma de actividades dispuesto para estos dos días.

Sábado 21 de octubre

Carrera 5K (Silla de ruedas) desde las 5:00 p. m.

Carrera 3K desde las 6:00 p. m.

Carrera 5K Familiar desde las 7:00 p. m.

Sábado 22 de octubre

Media Maratón 21K desde las 5:30 a. m.

Carrera 10K desde las 8:30 a. m.

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¿Cómo inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca?

Puede inscribirse realizando los siguientes pasos:

Dirigirse a la página oficial de la Media Maratón de Cundinamarca 2026.

Escoger la modalidad en la que se ira a participar

Llenar el formato con la información personal de cada participante, asimismo escoger en que lugar Bogotá o Anapoima se reclamara el kit de participación.

Realizar el respectivo pago por los medios o canales autorizados por el evento, al finalizar guardar el comprobante de pago.

Recomendaciones para el evento

Para reclamar su kit para la competición, se tendrán tres jornadas para que cada persona obtenga su dotación respectiva, explicando la organización del evento que no se llevarán a cabo entregas el domingo 22 de noviembre para las competiciones de 10K y 21K, de modo que quien no reclame su kit no podrá participar de ninguna de las modalidades de carrera.

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Jornada uno miércoles 18 de noviembre

Bogotá, Gobernación de Cundinamarca. En horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

Documentación requerida

Documento de identidad original

Comprobante de inscripción impreso o en pantalla

Jornada dos viernes 20 de noviembre

Anapoima, Estadio Municipal Julio César Sánchez García. En horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

Documentación requerida

Documento de identidad original

Carné de vacunación de la mascota (desde 1 año de edad) para el 3K Canicross

Jornada tres sábado 21 de noviembre

Anapoima, Estadio Municipal Julio César Sánchez García. En horarios de:

8:00 a. m. a 12:00, para competiciones de silla de ruedas, 3K Canicross y 5k.

8:00 a. m. a 5:30 p. m. para carrera 10K y media maratón 21K.

Si usted no puede reclamar el kit personalmente, debe presentar una autorización firmada por el titular del kit, así como una copia de su documento de identidad.

Los cambios de corredor se permiten hasta el 6 de noviembre de 2026, conservando el kit original, y deben reportarse al ente organizador.

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