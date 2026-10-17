Una mujer de 46 años lucha por su vida tras intentar defender a otra de su agresor

Bogotá. 24 de julio de 2020. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. En la foto: Clinica Medical Center de Soacha Pabellón de pacientes de síntomas respiratorias agudos no Covid. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

El hecho ocurrió en Usaquén, cuando una mujer escuchó el llamado de auxilio por parte de otra en su conjunto residencial; al acudir a prestar la ayuda fue recibida por un hombre quien golpeaba a la que sería su pareja sentimental, al ser persuadido por su vecina, éste la atacó con un arma blanca, causándole graves heridas que hoy la tienen debatiéndose entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos de Bogotá.

“Mi hermana se encuentra en UCI, luchando por su vida, después de que el esposo de una mujer que intentaba defender de la violencia intrafamiliar la apuñalara en la tráquea, afectando también sus cuerdas vocales. Ella sufrió un infarto prolongado que comprometió varios de sus órganos y actualmente su estado es muy delicado. Como familia, estamos aferrados a la esperanza de que pueda salir adelante”, aseguró la hermana de la víctima, quien solicita a las autoridades que busquen al agresor, quien huyó junto a quien sería su esposa, igualmente víctima de violencia intrafamiliar.

La familia de esta mujer, asegura que ya inició un proceso de denunica ante la Fiscalía, sin embargo, alerta por el peligro que puede correr la mujer con quien se encontraba al momento de los hechos.

“Este hombre quería quitarle la voz a ella y lo hizo literalmente porque la apuñaló en la traquea, afectando sus cuerdas vocales. Mi hermana por la pérdida de sangre se infartó y en este momento está muy delicada en UCI debatiendose entre la vida y la muerte”, señaló la denunciante.

Así mismo aseguran que el agresor ya ha sido identificado por testigos y vecinos del sector, sin embargo, el hombre habría huído después de atacar a la mujer.