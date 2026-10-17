Carrera Allianz 15K 2026: Consulte cierres y desvíos programados para el 18 de octubre en Bogotá
Este domingo 18 de octubre en Bogotá habrá varios cierres viales y desvíos; tome nota si debe salir.
Este domingo 18 de octubre de 2026 se llevará a cabo en Bogotá la carrera atlética Allianz 15K y la Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres viales en algunos tramos de la avenida Carrera Novena, carrera Décima, avenida Calle 134, calle 133, entre otros.
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¿Cuál será el recorrido de la Carrera Allianz 15K 2026?
El punto de salida de la Carrera Allianz 15K 2026 será el Parque Predio Country Comodoro, ubicado en la carrera novena, entre calles 133 y 134.
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La llegada, donde se cumplen los 15 kilómetros del recorrido, será el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Cierres viales domingo 18 de octubre en Bogotá
Los siguientes son los cierres viales programados el 18 de octubre en Bogotá por la Carrera Allianz 15K:
- Calle 133 entre avenida carrera Novena y carrera Décima, cierre total – calzada sur, 04:00 p. m. del 17 de octubre a 11:00 a. m. del 18 de octubre.
- Calle 133 entre avenida carrera Novena y carrera Décima, cierre total – calzada norte, 10:00 p. m. del 17 de octubre a 10:00 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida carrera Novena entre avenida calle 134 y calle 133, cierre total – calzada occidental 10:00 p. m. del 17 de octubre a 07:45 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida calle 134 entre carrera Décima y avenida carrera Novena, cierre total – calzada sur, 10:00 p. m. del 17 de octubre a 10:00 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 100, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 10:20 a. m. del 18 de octubre.
- Diagonal 92 entre avenida calle 100 y calle 92, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 10:20 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida NQS entre calle 92 y calle 69, cierre total – Dos carriles calzada occidental, 06:45 a. m. del 18 de octubre a 10:50 a. m. del 18 de octubre.
- Conectante calzada rápida a lenta de la avenida NQS, cierre total, 06:30 a. m. del 18 de octubre a 10:50 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida NQS entre calle 68 y Diagonal 61C, cierre total – calzada Lenta sentido norte – sur, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 10:50 a. m. del 18 de octubre.
- Diagonal 61C entre avenida NQS y avenida carrera 24, cierre total, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:10 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida Carrera 24 entre Diagonal 61C y calle 57, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:15 a. m. del 18 de octubre.
- Transversal 28 entre calle 57 y calle 53B Bis, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:15 a. m. del 18 de octubre.
- Carrera 28 entre calle 53B Bis y avenida calle 53, cierre total, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:15 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida calle 53 entre carrera 28 y avenida carrera 60 cierre total – calzada norte, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:30 a. m. del 18 de octubre.
- Carrera 58 entre avenida calle 53 y calle 44, cierre total, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:35 a. m. del 18 de octubre.
- Calle 44 entre carrera 58 y avenida carrera 60, cierre total – calzada norte, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:35 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida carrera 60 entre calle 44 y avenida calle 63, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:45 a. m. del 18 de octubre.
- Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre total – calzada norte y sur, 07:45 a. m. del 18 de octubre a 11:40 a. m. del 18 de octubre.
¿Qué desvíos habrá por la Carrera Allianz 15K 2026?
La SDM de Bogotá anunció los siguientes desvíos para el domingo 18 de octubre:
- En sentido norte-sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente –retorno al oriente a la altura de la carrera 11B– avenida calle 134 al oriente –Carrera Décima al sur– Calle 131 al oriente –avenida carrera Novena al sur, empalmando con recorrido habitual.
- En sentido norte-sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente –retorno al oriente a la altura de la carrera 11B– avenida calle 134 al oriente –avenida carrera 7 al sur.
- Por la avenida calle 134 en sentido occidente-oriente, deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera 7 al sur o al norte.
Para usuarios en general y transporte público se establecieron los siguientes desvíos:
- En sentido norte-sur por la avenida Suba y toman la avenida NQS al sur deberán tomar la avenida calle 80 al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 63 al occidente por donde se empalma nuevamente a la avenida NQS al sur.
- Por la avenida calle 80 en sentido occidente - oriente y toman la avenida NQS al sur deberán seguir por la avenida calle 80 al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 63 al occidente por donde se empalma nuevamente a la avenida NQS al sur.
- Por la avenida calle 80 en sentido oriente - occidente y que toman la avenida NQS al sur deberán continuar por la avenida calle 80 al occidente y avenida carrera 68 al sur.
- Por la avenida calle 63 en sentido oriente-occidente y toman la avenida carrera 60 al sur; deberán seguir por la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur.
- Las rutas de transporte público y usuarios en general que circulen por la avenida carrera 60 en sentido norte-sur deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur o calle 63 al oriente y avenida NQS al sur.
- Por la avenida calle 63 en sentido occidente-oriente y toman la avenida carrera 60 al sur; deberán continuar por la avenida calle 63 al oriente y avenida NQS al sur.
- Por la avenida calle 53 en sentido oriente-occidente deberán tomar la avenida Carrera 24 al norte - calle 63A al oriente - carrera 23 al sur - Avenida Calle 63 al occidente - Avenida Carrera 68 al sur para continuar su recorrido habitual.
- Por la avenida carrera 24 en sentido norte-sur deberán tomar la Diagonal 61C al oriente - Transversal 25 al sur - Diagonal 53C al oriente - Avenida Carrera 24 al sur para continuar su recorrido habitual.
- Por la autopista Norte, al tomar la avenida NQS al sur, deberán continuar por la autopista Norte al sur – calle 85 y/o calle 87 al occidente – avenida carrera 24 al sur.
- Para salir del sector de Pablo Sexto, se recomienda tomar: calle 57 y/o calle 59 al occidente, Transversal 59 A al norte y calle 63 al oriente o calle 59 al oriente y avenida carrera 50 al norte.
David Otero
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