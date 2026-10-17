🔴 EN VIVO | Boyacá Chicó vs Nacional HOY por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto acá
Sin James Rodríguez, el ‘Verdolaga’ visita Boyacá para ponerse al día en la Liga.
Atlético Nacional visita al Boyacá Chicó el sábado 17 de octubre a las 3:00 p.m. . El duelo corresponde a un duelo aplazado de la primera fecha de la Liga Colombiana - II, en un inicio el partido se disputaría en el mes de julio pero por temas de logística y eventos en la ciudad, el Estadio La Independencia no pudo estar disponible.
Buen presente de Nacional
El ‘Verdolaga’ llega de vencer al Medellín por los cuartos de final de Copa Colombia en un partidazo que terminó 3-2 a favor de los verdes. Por liga, Nacional viene de empatar 0-0 contra el Deportes Tolima en un duelo que tuvo que disputarse en el Estadio Metropolitano de Itagüí.
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Uno de los máximos atractivos del partido en Boyacá era ver en acción a James Rodríguez. Sin embargo, el técnico Lucas González decidió darle descanso tras sus más recientes titularidades, por lo tanto no fue ni siquiera convocado.
Así llega Boyacá Chicó
Por parte del local, los boyacenses perdieron el pasado 11 de octubre un duelo vital por el descenso frente al Cúcuta Deportivo. Con el resultado, Boyacá Chicó se hunde más en dicha tabla y ocupa el último puesto con un promedio de 0,899.
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El partido, que en un principio se jugaría a puerta cerrada por los disturbios que hubo frente al equipo del Norte de Santander, podrá tener público luego de que el equipo gestionara el problema ante las autoridades del Fútbol Profesional Colombiano.
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Tarjeta amarilla en Nacional
Juan Manuel Rengifo recibe la primera tarjeta en la visita
Nuevamente Armani
Tras una buena jugada del local, la jugada finaliza con un remate de media distancia que Armani ataja con tranquilidad
Por poco un golazo de Cardona
El ‘10’ de Nacional cobró el tiro libre lejano y casi mete un golazo
Cerca Chicó
Alejandro Maya remató dentro del área pero habían muchas piernas rivales, balón nuevamente al córner
Buena aproximación de Nacional
Un remate de Parra con dirección al arco es desvíado por Jefferson Mena, sin embargo, el juéz se equivoca y pita saque de arco
Primera amonestación del partido
Amarilla para Díaz, volante del Boyacá Chicó, tras fuertes reclamos al árbitro
GGOOOLLLL DE NACIONAL
Gol del joven Benítez tras un pase atrás de Edwin Cardona que superó la marca de Alomía
Armani salvador
Tras un balón largo de Agudelo para Santiago Mena, el argentino salió a achicar a tiempo y salvó a su equipo
Córner para Nacional
Gran balón de Haydar a Benítez pero el central Mosquera se rehace y manda la pelota al tiro de esquina
Por poco tenemos el primero del partido
En una buena contra del equipo boyacense, Estiven Sarria remata desde afuera y el balón pasa muy cerca del arco de Armani
Poco volumen de ataque en Nacional
Un centro desde la banda izquierda es facilmente atajado por el arquero Agudelo, además, no había ningún receptor ‘verdolaga’ en el área
Primer remate del partido
Armani ataja un balón que le llega suave y a las manos
Inicia el compromiso en Boyacá
Rueda la pelota para el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional
Estos serán los titulares en Atlético Nacional
Once inicial del Boyacá Chicó
Llegada del 'Verdolaga'
Invitación a la Independencia de Tunja
Listo el estadio en Boyacá
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!
En instantes rueda la pelota en La Independencia de Tunja para el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional