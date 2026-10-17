🔴 EN VIVO | Boyacá Chicó vs Nacional HOY por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto acá

Atlético Nacional visita al Boyacá Chicó el sábado 17 de octubre a las 3:00 p.m. . El duelo corresponde a un duelo aplazado de la primera fecha de la Liga Colombiana - II, en un inicio el partido se disputaría en el mes de julio pero por temas de logística y eventos en la ciudad, el Estadio La Independencia no pudo estar disponible.

Buen presente de Nacional

El ‘Verdolaga’ llega de vencer al Medellín por los cuartos de final de Copa Colombia en un partidazo que terminó 3-2 a favor de los verdes. Por liga, Nacional viene de empatar 0-0 contra el Deportes Tolima en un duelo que tuvo que disputarse en el Estadio Metropolitano de Itagüí.

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Uno de los máximos atractivos del partido en Boyacá era ver en acción a James Rodríguez. Sin embargo, el técnico Lucas González decidió darle descanso tras sus más recientes titularidades, por lo tanto no fue ni siquiera convocado.

Así llega Boyacá Chicó

Por parte del local, los boyacenses perdieron el pasado 11 de octubre un duelo vital por el descenso frente al Cúcuta Deportivo. Con el resultado, Boyacá Chicó se hunde más en dicha tabla y ocupa el último puesto con un promedio de 0,899.

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El partido, que en un principio se jugaría a puerta cerrada por los disturbios que hubo frente al equipo del Norte de Santander, podrá tener público luego de que el equipo gestionara el problema ante las autoridades del Fútbol Profesional Colombiano.

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