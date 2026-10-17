Presidente De la Espriella rechazó atentado contra exalcalde de Jamundí : “No quedará impune”

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este sábado sobre el atentado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, en el que fue asesinado uno de los hombres de su esquema de protección: Felipe López.

El ataque sicarial ocurrió en un establecimiento comercial familiar en el municipio de Jamundí, poco después de que el exmandatario sostuviera una reunión con el congresista Duvalier Sánchez, de quien es cercano.

Al respecto, el presidente De la Espriella aseguró que ha ordenado a la Policía Nacional desplegar todas sus capacidades para “identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales, en coordinación con la Fiscalía. Este crimen no quedará impune”.

Por otro lado, rechazó los hechos y se refirió también a la muerte del hombre de protección: “Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado”.

Ahora, es de recordar que también se había pronunciado ya el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien condenó el atentado: “En este gobierno existe un compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país. Los violentos y los asesinos no pasarán”.

Además, Lara anunció que se tomaron medidas para reforzar la seguridad del exalcalde. Según le informó el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, ya se procedió a fortalecer su esquema de protección.