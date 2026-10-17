¿Cuánto pagan de liquidación por un mes de trabajo en 2026? Cálculo con salario mínimo en Colombia

Los trabajadores que terminan su contrato laboral tienen derecho a recibir el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos pendientes, según corresponda.

Cuando finaliza una relación laboral, una de las principales dudas de los empleados es cuánto dinero deben recibir del empleador, pero el monto depende del tiempo trabajado, el salario, las prestaciones pendientes y las condiciones particulares del contrato.

En Colombia, la liquidación laboral reúne los valores que el empleador debe pagar al trabajador al terminar el vínculo laboral. Entre estos conceptos se encuentran las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones causadas que no se hayan disfrutado o pagado.

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¿Qué incluye la liquidación laboral en Colombia?

El cálculo no es igual para todos los empleados, pues depende de los días trabajados y de los pagos que ya se hayan realizado. También pueden existir salarios pendientes u otros conceptos que deban reconocerse al momento de finalizar el contrato.

Para establecer una cifra aproximada, se puede tomar como referencia a un trabajador que recibe el salario mínimo mensual legal vigente de 2026, fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, siempre que cumpla los requisitos para recibirlo.

La suma de estos dos valores asciende a $2.000.000 mensuales. Sin embargo, no todos los componentes de la liquidación utilizan la misma base salarial, por lo que es necesario revisar cada concepto por separado.

¿Cuánto corresponde por 30 días con el salario mínimo de 2026?

Para un periodo de 30 días, el cálculo de referencia contempla los siguientes valores:

Cesantías: aproximadamente $166.667, calculados sobre el salario y el auxilio de transporte cuando corresponde.

aproximadamente calculados sobre el salario y el auxilio de transporte cuando corresponde. Intereses sobre las cesantías: cerca de $1.667 por el periodo de un mes.

cerca de $1.667 por el periodo de un mes. Prima de servicios: alrededor de $166.667, con la misma base utilizada para las cesantías.

alrededor de $166.667, con la misma base utilizada para las cesantías. Vacaciones: aproximadamente $72.954, calculados sobre el salario sin incluir el auxilio de transporte.

Al sumar estos conceptos, el resultado estimado es de $407.955 por los 30 días trabajados. Esta cifra corresponde a las prestaciones y vacaciones proporcionales del ejemplo, no al sueldo mensual.

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Si el empleador todavía debe pagar el salario de ese mes, sería necesario agregar los $2.000.000 correspondientes al salario mínimo más el auxilio de transporte. En ese escenario, el total aproximado ascendería a $2.407.955.

¿Cómo calcular la liquidación según el contrato?

El valor definitivo puede cambiar de acuerdo con la fecha de ingreso y retiro, el salario devengado, el tipo de contrato y las prestaciones que ya se hayan pagado. También es importante establecer si existen vacaciones pendientes, salarios por cancelar u otros conceptos reconocidos por la ley.

Por eso, antes de aceptar el pago final, se recomienda verificar el desglose entregado por el empleador y comprobar que los días trabajados estén correctamente contabilizados.

¿Dónde consultar cuánto le deben pagar?

El Ministerio del Trabajo dispone de una herramienta en línea para realizar estimaciones de la liquidación laboral. La calculadora permite introducir información relacionada con el salario y el tiempo trabajado para obtener una referencia del posible pago.

La entidad advierte que el resultado tiene un propósito pedagógico y no reemplaza la revisión de las condiciones específicas de cada relación laboral.

En consecuencia, los $407.955 corresponden a un ejercicio aproximado para 30 días, con las bases salariales indicadas. El valor final deberá ajustarse a las circunstancias del trabajador y a los conceptos que efectivamente estén pendientes de pago.