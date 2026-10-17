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17 oct 2026 Actualizado 16:47

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Bogotá

BTS habría pagado 900 mil dólares para el mantenimiento de la grama en el estadio El Campín

El concejal Juan David Quintero pidió explicaciones sobre el uso de ese dinero por parte de Sencia.

Grama El Campín / Colprensa

Grama El Campín / Colprensa

Grama El Campín / Colprensa

Estefania Maldonado

Bogotá
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BTS habría pagado 900 mil dólares para el mantenimiento de la grama en el estadio El Campín, luego de su doble presentación en este escenario.

El concejal Juan David Quintero tras acompañar la visita de control con el Concejo De Bogotá pidió explicaciones sobre el uso de ese dinero por parte de Sencia.

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