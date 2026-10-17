BTS habría pagado 900 mil dólares para el mantenimiento de la grama en el estadio El Campín, luego de su doble presentación en este escenario.

El concejal Juan David Quintero tras acompañar la visita de control con el Concejo De Bogotá pidió explicaciones sobre el uso de ese dinero por parte de Sencia.

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