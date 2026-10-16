Luis Díaz pierde protagonismo ofensivo, mientras el Bayern busca recuperar su mejor versión

Luis Díaz atraviesa un comienzo de temporada exigente con el Bayern Múnich. Aunque continúa participando activamente en el ataque, sus números ofensivos están por debajo de los que registraba a esta altura de la campaña anterior, una situación que también ha influido en el funcionamiento colectivo del equipo alemán.

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En los primeros nueve partidos de la temporada 2026-2027, el extremo colombiano suma dos goles. En el mismo periodo de la campaña pasada llevaba cuatro anotaciones y tres asistencias. La diferencia refleja una menor producción directa, mientras el Bayern busca alternativas para recuperar profundidad y variedad en su frente de ataque.

Un Bayern que depende del centro y la derecha

Uno de los aspectos que más llama la atención es la distribución ofensiva del conjunto dirigido por Vincent Kompany. Harry Kane y Michael Olise han concentrado buena parte de la producción goleadora, mientras que la banda izquierda ha tenido menos incidencia en la generación de remates.

Las cifras de centros también muestran esa diferencia: el Bayern ha enviado más balones al área desde la derecha que desde la izquierda. Esta tendencia facilita que los rivales concentren sus esfuerzos en controlar las principales vías ofensivas del equipo.

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Las cifras de Lucho, más allá de los goles

Aunque su efectividad ha disminuido, Díaz sigue teniendo presencia en el último tercio del campo. El colombiano registra 70 toques dentro del área y suma nueve remates a puerta, cifras que muestran su participación en las acciones ofensivas del equipo.

Sin embargo, también acumula siete fueras de juego, tres de ellos relacionados con acciones que terminaron anuladas. La necesidad de recuperar su impacto goleador será uno de los aspectos que deberá corregir en los próximos encuentros de la temporada.

Una oportunidad antes del duelo contra Arsenal

El Bayern afrontará primero su compromiso de Bundesliga frente al RB Leipzig y después recibirá al Arsenal por la Champions League, el miércoles 21 de octubre. Para ese encuentro, Olise no estará disponible, por lo que Kompany deberá decidir cómo reorganizar el ataque.