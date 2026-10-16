¿Cuándo juega el Bayern Múnich de Luis Díaz? Fecha y hora del partido ante RB Leipzig por Bundesliga / Getty Images

Se avecina la sexta jornada de la Bundesliga, fecha que comienza este viernes 16 de octubre con el partido Eintracht Frankfurt vs Colonia y se extenderá hasta el domingo con el cruce Borussia Monchengladbach vs Hoffenheim.

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En cuanto al Bayern Múnich, equipo en el que milita Luis Díaz, medirá fuerzas con el RB Leipzig en uno de los compromisos más llamativos de esta jornada. El equipo bávaro está obligado a ganar para meterle presión a los líderes del campeonato.

Es preciso recordar que la Bundesliga por ahora es liderada por el Friburgo, equipo que suma 13 unidades. Con el mismo puntaje aparece el Borussia Dortmund, que pierde el primer lugar por la diferencia de gol. En la tercera casilla se encuentra el Bayern 11 puntos, uno más que el Bayer Leverkusen.

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¿Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich?

La prensa alemana especula con posibles cambios en el once titular, debido a que el Bayern Múnich tuvo actividad el pasado 13 de octubre en la Champions League, cuando empató a tres tantos (3-3) con Viking en territorio noruego. Ahora bien, se espera que Luis Díaz vuelva a ser inicialista.

Fecha y hora del partido Bayern Múnich vs RB Leipzig en Bundesliga

El partido de la sexta jornada de la Bundesliga entre Bayern Múnich y RB Leipzig está programado para el sábado 17 de octubre en el Allianz Aarena. Se espera comience sobre las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

Recuerde que el minuto a minuto de este compromiso lo podrá seguir EN VIVO a través de la página web de Caracol Deportes.

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