Dimayor confirmó fecha y hora del juego Millonarios Vs. Jaguares en El Campín

Millonarios volverá a jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín este sábado, cuando reciba a Jaguares en juego por la fecha 15 del fútbol colombiano. El partido fue ratificado, a pesar de la especulación de algunos aficionados por el estado del terreno de juego.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín”, informó el principal ente regulador del FPC a través de su página web.

Al respecto, añadió, ratificando fecha y hora del encuentro: “El club capitalino posterior a la visita confirmó a DIMAYOR y a los interesados que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro por lo que se confirma el juego programado entre Millonarios FC y Jaguares FC para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín”.

Sencia informó los avances en la grama

De igual manera, Sencia, APP que administra el estadio Nemesio Camacho El Campín, informó cómo avanzan las obras en la remodelación del césped del escenario deportivo.

Según reportó, tras la inspección técnica hecha a la cancha del estadio se evidenció una “evolución favorable en la recuperación de la cancha”. Según se explica en el comunicado, “los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido”.

¿Cómo seguir el partido?

El juego Millonarios Vs. Jaguares de este sábado, a las 6:00PM en el estadio El Campín, podrá escucharse a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, situada en caracol.com.co.