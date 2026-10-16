Emotivo mensaje de Ana Maria Guzmán tras sufrir grave lesión de ligamento con la Selección Colombia

Ana María Guzmán atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. La defensora de la Selección Colombia femenina confirmó su tristeza tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una situación que la obligará a alejarse de la competencia durante varios meses y que pone en duda su presencia en el Mundial de Brasil 2027.

La lesión ocurrió en el segundo partido amistoso de la Selección Colombia Femenina contra Venezuela el pasado 13 de octubre.

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La futbolista risaraldense compartió una reflexión en sus redes sociales, en la que expresó el dolor que siente al tener que detener nuevamente su carrera cuando tenía numerosos objetivos deportivos por cumplir.

“Hoy tengo el corazón destrozado”

Guzmán no ocultó la frustración que le genera esta nueva pausa. La jugadora reconoció el esfuerzo que había realizado para seguir creciendo profesionalmente y lo difícil que resulta aceptar que debe comenzar otro proceso de recuperación.

“Hoy tengo el corazón destrozado. Había trabajado tanto, tenía tantas ganas de seguir creciendo y tantos sueños por cumplir dentro de una cancha. Aceptar que ahora me toca parar y empezar de cero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar”, escribió.

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Pese al difícil panorama, la defensora también dejó un mensaje de esperanza y aseguró que su amor por el fútbol continúa intacto, con la intención de regresar cuando esté preparada para competir nuevamente.

La ilusión de volver

A pesar del golpe emocional, Guzmán dejó claro que no piensa renunciar a sus sueños. La futbolista aseguró que buscará afrontar el proceso con paciencia y que espera aprovechar esta etapa para aprender y fortalecerse.

“Sé que mis sueños siguen aquí, mis ganas siguen aquí y mi amor por el fútbol también. Algún día volveré a estar dentro de una cancha”, expresó.

Ahora, la colombiana concentrará sus esfuerzos en la recuperación, con la esperanza de superar este nuevo obstáculo y regresar a su mejor nivel.