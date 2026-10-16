“Los métodos del Real Madrid me recuerdan a los mecanismos de propaganda nazi”: presidente de laLiga. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La directiva del Real Madrid, encabezada por su presidente Florentino Pérez, exigió este viernes 16 de octubre la dimisión de Javier Tebas, presidente de LaLiga, por comparar la actuación de medios que considera cercanos al Madrid y de la televisión del club con métodos de la propaganda nazi.

El Real Madrid consideró “absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión”.

¿Qué fue lo que dijo Javier Tebas sobre el Real Madrid?

Javier Tebas había afirmado que en un mensaje en sus redes sociales que el club blanco a través de medios cercanos y de televisión apuntan siempre a lo que va en contra de sus intereses.

“Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, escribió.

“Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”, añadió Tebas.

“La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”, matizó el presidente de LaLiga.

Tebas lanzó este mensaje en respuesta a artículos de un medio digital transmitiendo la postura crítica del Real Madrid con LaLiga, el arbitraje o la Federación Española. El presidente de LaLiga desgranó las quejas del Real Madrid sobre los horarios o el arbitraje y reprocha que “el guión exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima”.

Respuesta del Real Madrid a Javier Tebas

El Real Madrid consideró que el hecho de que Tebas concrete que no habla de la ideología nazi “no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones”.

El Madrid consideró que la actitud de Tebas denota “una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”. “En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga”, cerró el club merengue en un comunicado.