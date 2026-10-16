“El fútbol es prioridad en El Campín”: IDRD revela cómo avanzan los trabajos en la gramilla. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Continúan conciéndose detalles respecto a los trabajos que se adelantan en la gramilla del Estadio El Campín, luego de que por su mal estado tuviera que aplazarse el partido liguero entre Millonarios y Once Caldas.

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Así pues, Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) están trabajando conjuntamente para tener el escenario listo de cara al próximo encuentro, el cual está programado para el sábado 17 de octubre, cuando se enfrenten Millonarios y Jaguares a partir de las 6 de la tarde.

Así pues, a través de sus redes sociales, el IDRD dio a conocer detalles de los procesos que se vienen adelantando en el gramado y adjunto una serie de fotos que dan testimonio de cómo avanza el proceso.

“Dar continuidad a los trabajos de recuperación que adelanta Sencia, entre ellos la descompactación, aireación y mantenimiento del césped. El IDRD, a través de la interventoría, seguirá verificando las condiciones técnicas de la cancha y el cumplimiento de las obligaciones del concesionario”, se anuncia.

Y complementa al respecto: “Nuestro compromiso es que los clubes de Bogotá y sus hinchas puedan disfrutar del fútbol en un escenario seguro y en óptimas condiciones”.

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Lo antrerior se suma a una serie de medidas tomadas con el objetivo de mejorar el terreno de juego para preservar la salud de los futbolistas y prevalecer el espectáculo.

En las últimas horas también se dio a conocer que el concierto de Fonseca, programado en El Campín para el 24 de octubre, no se llevará en el escenario deportivo, sino en el Vive Claro. Lo anterior da un respiro al gramado, entendiendo que dos días después, es decir el lunes 26, está programado el clásico entre Millonarios y América de Cali en la capital del país.