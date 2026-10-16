Fundación Cardioinfantil apoya la lucha de Mariana por salvar el corazón de su pequeño Isaac.

El corazón de una mamá no se rinde fácilmente. Mariana Giraldo lo sabe desde que nació Isaac, su pequeño de un año y 11 meses, quien desde sus primeros días de vida ha tenido que enfrentar una enfermedad cardíaca que requiere tratamientos y cirugías de alta complejidad. Para esta familia del eje cafetero, salir adelante ha significado luchar por la salud de su bebé mientras enfrenta las dificultades económicas y la incertidumbre de no saber cuándo podrá recibir la atención que necesita.

Isaac nació con una hipoplasia del corazón izquierdo, una cardiopatía congénita que afecta el desarrollo de una de las estructuras fundamentales de este órgano. Ya ha sido sometido a dos cirugías en la Fundación Valle del Lili, en Cali, pero ahora necesita un tercer procedimiento y un cateterismo. El problema es que, según contó su mamá, la familia no conseguía las autorizaciones de su EPS, Asmet Salud, para continuar el tratamiento.

“Resulta que tenemos la EPS Asmet Salud y la EPS no nos da una solución para las autorizaciones de la cirugía del niño”, aseguró Mariana al aire en 6AM W.

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Detrás de esa espera hay una familia que necesita respuestas. Cuando un niño tan pequeño depende de procedimientos médicos especializados, cada trámite pendiente se convierte en una preocupación más para sus padres, que hacen todo lo posible por garantizarle una oportunidad de seguir creciendo. Para Mariana, la prioridad es que Isaac pueda recibir la atención que necesita, aunque el camino para conseguirla haya sido difícil.

Pero la historia llegó a Soluciones W y, con ella, una noticia que Mariana no esperaba. Después de conocer su caso y consultar la situación con la Fundación Valle del Lili, el equipo de 6AM W logró poner en contacto a la familia con la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá.

Fue entonces cuando el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la institución, anunció que Isaac sería recibido a través del programa Regale una vida, dirigido a niños con cardiopatías congénitas.

“Vamos a recibir a Isaac en Bogotá y vamos a poner a disposición todo nuestro equipo de cardiología, de hemodinamia, de cirugía para poder hacer el cateterismo y si las condiciones lo permiten hacer la cirugía que tiene pendiente”, explicó Cendales al aire en 6AM W.

La fundación asumirá la atención a través de este programa, con el objetivo de que el pequeño pueda acceder a los procedimientos que necesita. La posibilidad de contar con un equipo especializado significa un nuevo camino para una familia que llevaba tiempo buscando una solución.

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La respuesta de Mariana fue breve, pero reflejó la emoción del momento: “Ay, muchísimas gracias”, dijo al aire en 6AM W.

Ahora, Isaac tiene la posibilidad de continuar su tratamiento en Bogotá, donde los especialistas evaluarán su condición y determinarán los pasos médicos que debe seguir. Aunque todavía queda un proceso por delante, su familia ya no enfrenta esta espera sin una respuesta.

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