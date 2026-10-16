“Estudiantes ya no leen”: MinEducación de Perú sobre prohibición de celulares en colegios
José Antonio Chang, ministro de Educación de Perú, conversó con 6AM W sobre los nuevos lineamientos de disciplina escolar ordenados por el Gobierno de Keiko Fujimori.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...