El Hospital San Jorge de Pereira suspende servicios a 150.000 afiliados de Asmet Salud

Pereira

La falta de recursos para sostener la atención médica llevó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira a tomar una decisión que impactará a miles de pacientes de Risaralda y el norte del Valle del Cauca, luego de que las conversaciones con Asmet Salud terminaran sin compromisos concretos para normalizar los pagos pendientes.

De acuerdo con Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del hospital, la EPS acumula una deuda superior a los $21.000 millones y cada mes se facturan cerca de $3.700 millones por los servicios prestados, mientras los giros recibidos son insuficientes e irregulares. Según el directivo, esta situación se viene presentando desde hace seis meses y compromete la capacidad de la institución para seguir asumiendo los costos de atención.

“La doctora Ana María Betancourt desafortunadamente nos dijo que no había dinero, no había más dinero aparte de lo que había girado en este mes y desafortunadamente el hospital no puede seguir cargando con los problemas de las aseguradoras, en este caso con Asmet Salud”, expresó el gerente del hospital.

Entre los pacientes afectados hay 80 personas afiliadas a Asmet Salud que permanecen hospitalizadas en el San Jorge y que deberán ser remitidas a otras instituciones para continuar sus tratamientos.

La suspensión se produce después de una reunión con la interventora de Asmet Salud y su equipo, en la que no se logró un acuerdo para resolver la cartera.

La medida deja en incertidumbre la atención de cerca de 150.000 afiliados y aumenta la presión sobre la red de salud regional, mientras el hospital espera que se adopten soluciones que permitan normalizar los pagos y garantizar la continuidad de los tratamientos.