Reconstrucción del Eje Cafetero se estima en $38 billones: desde el 9 de octubre recibirán proyecto

El anuncio se produjo durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, realizado en Pereira y encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella.

Buena parte de la intervención del director del DNP estuvo concentrada en el desafío que enfrenta el Eje Cafetero después del terremoto del 10 de agosto y en la necesidad de que la recuperación de los territorios afectados quede articulada con las inversiones que se definirán para el próximo cuatrienio.

Uno de los anuncios concretos tiene fecha: a partir del 9 de octubre los departamentos podrán comenzar a presentar los proyectos que buscan impulsar dentro del proceso de reconstrucción, lo que abrirá una nueva etapa para convertir las necesidades identificadas después de la emergencia en iniciativas susceptibles de financiación y ejecución.

Sector privado y cooperación Internacional serán claves

Buitrago advirtió que la magnitud de la reconstrucción exige recursos que van más allá de la inversión pública. Por eso planteó la necesidad de vincular tanto a la cooperación internacional como al sector privado para complementar los esfuerzos del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales.

Dentro de esa estrategia tendrá especial importancia el mecanismo de Obras por Impuestos, que permitirá vincular recursos empresariales a proyectos relacionados con la recuperación de los municipios afectados.

Este instrumento fue ampliado recientemente para la reconstrucción posterior al terremoto y permite financiar proyectos en sectores como vivienda, educación, salud, agua potable, energía, transporte, conectividad, infraestructura productiva y gestión del riesgo.

La realización en Pereira del primer encuentro regional del Plan Nacional de Desarrollo pone las necesidades del Eje Cafetero en la etapa inicial de construcción de la hoja de ruta nacional para el periodo 2026-2030.

Ahora, uno de los principales retos para Risaralda y los demás departamentos afectados será estructurar y presentar proyectos concretos desde el 9 de octubre, de manera que las necesidades de reconstrucción puedan traducirse en inversiones dentro de los diferentes mecanismos planteados por el Gobierno.

La estimación de $38 billones necesarios para la reconstrucción del Eje Cafetero evidencia la dimensión del reto y la necesidad de combinar recursos públicos, cooperación internacional y participación del sector privado para financiar la recuperación de los territorios afectados.