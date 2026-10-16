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16 oct 2026 Actualizado 17:46

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Internacional

Papa León XIV habla desde el hospital con Putin para reclamarle una tregua y ofrecerle diálogo

El Santo Padre fue operado el martes en Roma por un adenocarcinoma pulmonar. Según los últimos partes médicos, presenta una “mejoría constante” y ya ha recuperado su autonomía.

VATICAN CITY, VATICAN - OCTOBER 12: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Vatican Pool / Colaborador)

VATICAN CITY, VATICAN - OCTOBER 12: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Vatican Pool / Colaborador) / Vatican Pool

VATICAN CITY, VATICAN - OCTOBER 12: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Vatican Pool / Colaborador)
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El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

Durante la conversación, el pontífice estadounidense expresó su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, según informó la Santa Sede en un comunicado.

Así, el papa pidió “una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

Lea más: Primera foto del papa León XIV tras su operación: ofició misa con su secretario peruano

“Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz”, se lee en la nota.

La llamada se produjo “en el día de hoy”, según precisa el comunicado, es decir, mientras León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el martes le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Los últimos boletines médicos constatan una “mejoría constante” del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía.

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