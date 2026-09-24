“Estamos pasando por una crisis”: Yanet, la mujer que cuida a 60 animales en Bogotá

Para Yanet Herrera, rescatar un perro o un gato de la calle es apenas el comienzo de una historia que puede durar meses. Después vienen los medicamentos, las consultas veterinarias, el alimento y la búsqueda de una familia que esté dispuesta a darle una segunda oportunidad.

Desde Ciudad Bolívar, en Bogotá, Yanet sostiene una fundación en la que actualmente viven cerca de 40 perros y gatos. Muchos llegan enfermos, heridos o en condiciones de abandono. Ella los recibe, los cuida, los ayuda a recuperarse y, cuando están bien, busca para ellos un hogar.

Le puede interesar: Cuadernos para volver a soñar: Carvajal Educación lleva 100 kits a niños afectados por el sismo

“Ayudamos a muchos animalitos de la calle y los llevamos a la fundación. Los ayudamos a mejorar. Ya cuando estén bien, los ponemos bien bonitos y los damos en adopción”, explicó Yanet al aire en 6AM W.

Sin embargo, mantener adelante esta labor no ha sido fácil. Durante un tiempo contó con la ayuda de su hija, pero ella tuvo que salir del país. Desde entonces, Yanet ha tenido que asumir prácticamente sola el cuidado de todos los animales.

Y las necesidades nunca se detienen. Un animal puede necesitar una medicina de un momento a otro, una atención veterinaria o comida para el día siguiente. Por eso, cuando llegó a Soluciones W para pedir ayuda, fue muy clara sobre lo que más necesitaba.

“En estos momentos estamos pasando por crisis y estamos necesitando medicamentos y alimento, que es lo que más se consume en la fundación”, explicó a los micrófonos de Caracol Radio.

Su historia llegó hasta Gesto Agro, una empresa que decidió sumarse a esta solución. La compañía, dirigida por Carlos Muñoz, anunció que entregaría alimento suficiente para la fundación durante tres o cuatro meses.

Lea también: “La casa de al lado aplastó todo”: así intentan levantarse los Valientes de Pereira

Para una organización sostenida prácticamente por una sola persona, garantizar la comida durante ese tiempo implica un poco de tranquilidad y poder seguir concentrando los esfuerzos en recuperar a los animales que llegan a sus puertas.

“Ay, muchas gracias. Dios los bendiga. Los ayude de todo corazón. Gracias”, respondió Yanet al conocer la noticia directamente desde el CEO de la compañía colombiana.

Desde Gesto Agro también extendieron una invitación a los oyentes para que, quienes tengan la posibilidad, consideren adoptar a alguno de estos animales y darle un hogar.

La ayuda permite que Yanet respire un poco, pero su historia muestra la dimensión de una tarea que continúa todos los días. Mientras muchos de estos perros y gatos esperan una familia, ella sigue haciendo lo que puede para mantenerlos a salvo.

¿Tiene una historia que merece ser escuchada? Escríbanos a solucioneswradio@caracol.com.co y cuéntenos su caso. Su historia podría convertirse en una nueva Solución W.