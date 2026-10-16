Exjugador del Bayern Múnich criticó con dureza a Luis Díaz: “Está fuera de forma”

Críticas en Alemanio en contra de Luis Díaz: “Está fuera de forma”. (Photo by S. Stingl/FC Bayern via Getty Images) / S. Stingl

El rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich continúa generando comentarios en Alemania. Esta vez Dietmar Hamann, exfutbolista del conjunto bávaro, cuestionó el momento del extremo colombiano y aseguró que todavía está lejos de mostrar su mejor versión en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Díaz ha tenido dificultades para mantener la producción ofensiva que mostró durante la temporada anterior. Aunque ha participado en nueve partidos y suma dos goles entre todas las competiciones, sus números están por debajo de los de otros integrantes del ataque del Bayern, una situación que ha alimentado las críticas sobre su desempeño.

Hamann elogió a Olise

Dietmar Hamann, exjugador del equipo, puso el foco en la dependencia que, a su juicio, tiene el Bayern de Michael Olise. El francés se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas del equipo y sus estadísticas contrastan con las del colombiano.

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“¡Sin Olise, no hay fiesta! El Bayern se está volviendo demasiado dependiente de Olise. Si él no hace nada, ¡nadie más lo hará!”, expresó el exjugador, quien también calificó al extremo francés como un futbolista excepcional.

Hamann manifestó su preocupación por lo que podría suceder si Olise tuviera que ausentarse durante un periodo prolongado. Sus comentarios apuntan a una falta de alternativas ofensivas capaces de asumir el protagonismo cuando el francés no consigue marcar diferencias.

En cuanto a las cifras de los atacantes ‘Bávaros’, Olise registra ocho goles y cuatro asistencias en nueve encuentros, los mismos partidos disputados por Díaz. Harry Kane también suma ocho anotaciones y cuatro asistencias en ese periodo.

El reto de recuperar su nivel

Las críticas llegan en un momento en el que el colombiano busca recuperar regularidad. Aunque su participación en el ataque sigue siendo importante, el Bayern necesita que aumente su influencia en la generación de oportunidades y en la definición.

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El club, sin embargo, mantiene su respaldo al guajiro. Tanto Vincent Kompany como el director deportivo Max Eberl han expresado confianza en su recuperación futbolística.

Díaz tendrá nuevos compromisos con el Bayern para intentar dejar atrás los cuestionamientos y acercarse a los números que alcanzó en su primera temporada en Alemania. Mientras tanto, la comparación con Olise y Kane mantiene el foco sobre su rendimiento y el peso que tiene en el frente ofensivo del equipo.