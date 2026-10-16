Millonarios recuperó una figura y perdió otra para su juego ante Jaguares

Rodrigo Contreras en su regreso a los entrenamientos con Millonarios / X: Millosfcoficial.

Millonarios regresa a El Campín este sábado y lo hará ante Jaguares, en compromiso por la fecha 15 del fútbol colombiano. El juego fue confirmado, tanto por el mismo club, como por la Dimayor y Sencia, APP que administra la renovación del Estadio El Campín.

El juego del martes entre los azules y el Once Caldas, por la fecha 13 del campeonato, no pudo llevarse a cabo debido a las malas condiciones de la grama del escenario deportivo capitalino.

Novedades y bajas en la convocatoria

Ya en lo deportivo, Alberto Gamero citó 19 jugadores para dicho compromiso, destacando el regreso de una de sus principales figuras y la baja, por lesión, de otro de sus jugadores más destacados.

El argentino Rodrigo Contreras vuelve tras un mes ausente por una lesión muscular en la pierna izquierda. El delantero de 30 años “sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó el equipo, durante el juego ante Boyacá Chicó el pasado 19 de septiembre.

Entretanto, Millonarios no contará con el chile Rodrigo Ureña, quien, según informó el equipo, sufrió una virosis que le impidió entrenar con normalidad a lo largo de la semana, dejándolo afuera del compromiso de este sábado.

Continúan ausentes en Millonarios el volante Mateo García, quien este viernes se reintegró a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y Carlos Sarabia, en la recta final de su recuperación. De igual manera, Francisco Chaverra no estará disponible, debido a la cartulina roja que vio en el empate 1-1 ante Fortaleza el estadio de Techo de Bogotá.