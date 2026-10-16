Cae el undécimo director técnico en el fútbol colombiano: acá el listado completo / Colprensa

Novedades en los banquillos técnicos del fútbol colombiano. En la noche del jueves 15 de octubre, fue anunciado el cese de actividades de un nuevo entrenador frente a los malos resultados obtenidos recientemente.

Se trata del undécimo estratega que pierde su cargo en lo corrido del segundo semestre, aunque, en esta oportunidad, la determinación se produjo a raíz de un partido correspondiente a la Copa Colombia.

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José Luis García no es más el DT de Llaneros

A través de redes sociales, Llaneros emitió un comunicado en el que anuncia la destitución del entrenador José Luis García, quien permanecía en el cargo desde marzo del 2025.

“Llaneros Fútbol Club en cabeza de su Presidente Juan Carlos Trujillo, informa a toda su hinchada, medios de comunicación y publico en general que José Luis García finaliza hoy su etapa como director técnico del equipo profesional masculino”, se anunció.

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Complementó agradeciendo por el tiempo trabajado al frente de la nómina: “Durante más de año y medio, el profesor García entregó su conocimiento, experiencia y dedicación a nuestra institución en una etapa muy significativa para nosotros”.

“Expresamos nuestro agradecimiento por todo su trabajo, al igual que a su cuerpo técnico, al aporte a nuestros objetivos y su compromiso con el club que representa el orgullo de la media Colombia. Les deseamos los mayores éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, concluyó.

Finalmente, Llaneros informó que Wilmer Sandoval quedará encargado del equipo de forma interina y será acompañado por Berley Villa, todo esto “mientras se designa al nuevo cuerpo técnico definitivo”.

José Luis García dirigió un total de 70 partidos a Llaneros, periodo en el que mantuvo un balance de 24 victorias, 16 empates y 30 derrotas. Por lo pronto, deja al club en la duodécima casilla del campeonato liguero con 14 puntos y eliminado de Copa Colombia traes caer goleado con Internacional de Bogotá, encuentro que terminó sellando su adiós.

Listo de los 11 técnicos destituidos en el segundo semestre del fútbol colombiano

Richard Páez (Cúcuta Deportivo)

Jonthan Risueño (Deportivo Pasto)

Camilo Ayala (Alianza Valledupar)

Alfredo Arias (Junior de Barranquilla)

Fabián Bustos (Millonarios)

Hernán Darío Herrera (Once Caldas)

Hubert Bodhert (Jaguares de Córdoba)

Sebastián Oliveros (Deportes Tolima)

Arturo Reyes (Deportivo Pereira)

René Rosero (Deportivo Pasto)

José Luis García (Llaneros)

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