David González, durísimo contra el formato de la Liga: “Premia un poco la mediocridad”

El técnico David González atendió a los medios de comunicación en la previa del juego de este domingo, uno de los partidos más atractivos de la fecha, cuando América visite a Atlético Bucaramanga el próximo domingo en el estadio Américo Montanini. Dicho compromiso dará inicio a las 4:00PM.

En su charla con los medios, González cuestionó severamente el formato del fútbol colombiano, asegurando que, a diferencia de otras Ligas del mundo, en Colombia no siempre queda campeón el equipo más regular, lo cual permite premiar “un poco la mediocridad”.

Al ser cuestionado por las curvas de rendimiento de cara a los cuadrangulares, González manifestó: “Yo no creo que un entrenador maneje una curva de rendimiento baja, entrarse en la última fecha con la posibilidad de quedarse afuera para decir: ‘llego con la mejor curva de rendimiento’. Para mí me parece que, vuelvo y repito, puedo estar equivocado, pero no creo que ese sea el caso”.

“Yo creo que si le preguntas a cualquiera de los 20 equipos de la liga, los 20 te van a decir que prefieren ser líderes. Ahora, el tema es cómo mantenernos. Yo pienso que ahí está la clave y donde tiene que empezar a cambiar un poco el fútbol colombiano, en tener equipos que sean capaces de mantener una regularidad por un torneo”, añadió al respecto.

Por su parte, criticó el formato del campeonato, comparándolo con la gran mayoría de Ligas en el mundo. “Pasa en todas las ligas del mundo y en todas las ligas del mundo queda campeón el que es más regular. Aquí no, por el formato nuestro. Y eso a lo mejor lleva a premiar un poco la mediocridad”, puntualizó.

América lidera el fútbol colombiano con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y solamente dos derrotas, para un rendimiento del 69.2%. El equipo vallecaucano se encuentra a un triunfo de asegurar su clasificación a cuadrangulares.