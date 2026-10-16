¿Cómo estará el clima este viernes 16 de octubre en Bogotá?: consulte el pronóstico oficial

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publicó cómo se desarrollará el clima para este viernes 16 de octubre, luego de las fuertes precipitaciones que la ciudad ha venido presentando a principios de mes y que han ocasionado diversas afectaciones en la movilidad en diferentes puntos.

La segunda temporada de lluvias del país, junto con el fenómeno de El Niño, genera diferentes comportamientos en el clima de varias regiones del país; en este caso, el IDEAM pronosticó que para la región andina se presentarán más lluvias durante este mes y Bogotá, al ser parte de este espacio geográfico, no es la excepción.

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¿Lloverá este viernes 16 de agosto en Bogotá?

El IDIGER prevé que para este viernes se tendrán cielos parcialmente nublados con tiempos secos en el transcurso del día, con una temperatura mínima de 10°C, lo que significa que la probabilidad de lluvia es baja de acuerdo con el informe.

¿Cómo saber en qué zonas de Bogotá está lloviendo actualmente?

Por medio del Sistema de Alertas Bogotá (SAB), una herramienta del IDIGER, los ciudadanos podrán saber en tiempo real en qué sectores se están presentando lluvias, así como el promedio acumulado de lluvias del día en que se esté consultando, gracias a un mapa interactivo que cuenta con 72 estaciones que se disponen para registrar la probabilidad de precipitaciones.

¿Por qué llueve demasiado en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño?

IDIGER explicó que, aunque esta condición en el clima persista en la ciudad, no sustituye la segunda temporada de lluvias que se viene presentando, llegando a haber un ligero cambio en la cantidad de lluvias con relación a El Niño; sin embargo, se estima que durante octubre y noviembre se tengan lloviznas leves como precipitaciones fuertes acompañadas de vientos o granizadas.

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Pronóstico nacional para los meses de octubre y noviembre

Adicionalmente el IDEAM comunicó como serán las condiciones climáticas para el resto del país determinándose que el pacifico colombiano y la región amazónica serán las zonas con mayor nivel de lluvias entre estos dos meses.

Por otro lado habrán partes del país donde se incrementarán el numero de precipitaciones como lo es el caso de los departamentos del Huila, Cauca y Nariño

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