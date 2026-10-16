Más de 15 universidades de EE. UU. estarán en feria educativa en Bogotá: conozca fecha y lugar
Los estudiantes interesados podrán conocer opciones de maestrías en derecho y administración de empresas que ofrecen estas instituciones educativas norteamericanas.
La Feria EducacionUsa LL.M. + MBA Tour 2026 llega a Bogotá en su primera edición con el objetivo de conectar a estudiantes, interesados en realizar estudios de posgrado con universidades de Estados Unidos.
La jornada se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 en la sede de Uniandinos, en Bogotá, ubicado en la calle 92 #16- 11. El encuentro se llevará a cabo entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.
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Los asistentes a la feria podrá conversar e interactuar con representantes de las universidades norteamericanas y conocer directamente la disponibilidad en las áreas de derecho y administración de empresas, las cuales ofrecen posgrados, maestrías, doctorados y cursos cortos.
Asimismo, la jornada contará con espacios de orientación relacionados con los procesos de admisión, alternativas de financiación y requisitos de admisión.
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La principal novedad será la incorporación de programas MBA, ampliación con la que se pretende conectar con profesionales de distintas disciplinas interesados en fortalecer sus competencias en gestión empresarial y liderazgo.
La oferta de LL.M. está destinada para profesionales del Derecho que buscan profundizar sus conocimientos en áreas como derecho internacional, corporativo, propiedad intelectual y derechos humanos, entre otras. Además, los MBA están dirigidos a profesionales de diversas disciplinas interesados en desarrollar habilidades en liderazgo, finanzas, innovación y dirección de organizaciones.
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¿Cuáles son las universidades que estarán en la educativa?
La feria educativa es gratuita para todos los interesados, quienes deberán realizar una inscripción previa en el siguiente link.
Conozca a continuación las universidades que estarán en la Feria EducationUSA 2026:
Escuelas de Derecho (LL.M.)
- American University Washington College of Law
- Boston University School of Law
- Cardozo School of Law
- Georgetown Law
- LMU Loyola Law School
- Minnesota Law
- The Ohio State University Moritz College of Law
- University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law
- University of Miami School of Law
- University of Michigan Law School
- University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law
- University of San Diego School of Law
- USC Gould School of Law
- Western State College of Law (at Westcliff University)
- Wake Forest University School of Law
Escuelas de Negocios (MBA)
- Indiana University – Kelley School of Business
- Millennia Atlantic University
- University of Notre Dame – Mendoza College of Business
- University of San Diego – Knauss School of Business
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...