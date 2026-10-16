Más de 15 universidades de EE. UU. estarán en feria educativa en Bogotá: conozca fecha y lugar

Estudiantes podrán conocer opciones académicas y recibir acompañamiento sobre los procesos para estudiar en universidades de Estados Unidos en la Feria EducationUSA LL.M. + MBA Tour 2026 en Bogotá. Foto: Feria EducationUSA LL.M. + MBA Tour 2026.

La Feria EducacionUsa LL.M. + MBA Tour 2026 llega a Bogotá en su primera edición con el objetivo de conectar a estudiantes, interesados en realizar estudios de posgrado con universidades de Estados Unidos.

La jornada se realizará el lunes 19 de octubre de 2026 en la sede de Uniandinos, en Bogotá, ubicado en la calle 92 #16- 11. El encuentro se llevará a cabo entre las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

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Los asistentes a la feria podrá conversar e interactuar con representantes de las universidades norteamericanas y conocer directamente la disponibilidad en las áreas de derecho y administración de empresas, las cuales ofrecen posgrados, maestrías, doctorados y cursos cortos.

Asimismo, la jornada contará con espacios de orientación relacionados con los procesos de admisión, alternativas de financiación y requisitos de admisión.

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La principal novedad será la incorporación de programas MBA, ampliación con la que se pretende conectar con profesionales de distintas disciplinas interesados en fortalecer sus competencias en gestión empresarial y liderazgo.

La oferta de LL.M. está destinada para profesionales del Derecho que buscan profundizar sus conocimientos en áreas como derecho internacional, corporativo, propiedad intelectual y derechos humanos, entre otras. Además, los MBA están dirigidos a profesionales de diversas disciplinas interesados en desarrollar habilidades en liderazgo, finanzas, innovación y dirección de organizaciones.

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¿Cuáles son las universidades que estarán en la educativa?

La feria educativa es gratuita para todos los interesados, quienes deberán realizar una inscripción previa en el siguiente link.

Conozca a continuación las universidades que estarán en la Feria EducationUSA 2026:

Escuelas de Derecho (LL.M.)

American University Washington College of Law

Boston University School of Law

Cardozo School of Law

Georgetown Law

LMU Loyola Law School

Minnesota Law

The Ohio State University Moritz College of Law

University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law

University of Miami School of Law

University of Michigan Law School

University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law

University of San Diego School of Law

USC Gould School of Law

Western State College of Law (at Westcliff University)

Wake Forest University School of Law

Escuelas de Negocios (MBA)

Indiana University – Kelley School of Business

Millennia Atlantic University

University of Notre Dame – Mendoza College of Business

University of San Diego – Knauss School of Business

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