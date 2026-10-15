Emergencia en Cundinamarca por lluvias y vendavales dejó más de 300 familias afectadas

En los micrófonos de 6AMW, Diego Fernando Contreras, subdirector de Gestión del Riesgo del departamento de Cundinamarca entró un balance de las emergencias que se vivieron en las últimas horas, por cuenta de las fuertes lluvias y vendavales.

“Tuvimos afectaciones en cuatro municipios, en Lenguazaque, en Cota, en el municipio de Funza y en Soacha. Las principales afectaciones las tuvimos en Funza, donde por el fuerte vendaval que se presenta hacia las 3:30 pm, se afectaron los techos de las viviendas de aproximadamente cinco barrios”, dijo el subdirector.

Y agregó, “tenemos un censo preliminar, de acuerdo al puesto de mando unificado que se está realizando desde las 5 de la mañana en cabeza de la alcaldesa, de 156 viviendas, donde, pues, ya el departamento, el Sistema Departamental de Gestión de Riesgo ya está activado y donde estamos trabajando ya de la mano para poder llegar a todas las familias que se vieron afectadas el día de ayer”.

El alto funcionario también confirmó que en medio de las emergencias en el municipio de Soacha debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas, una persona perdió la vida.

“Desafortunadamente, tenemos una persona que perdió la vía, que se estaba transportando en su en su moto, y la lluvia lo arrasó, y desafortunadamente cuando llega al Hospital Cardiovascular ya llega sin signos vitales, y dos personas más que quedaron lesionadas, pero, pues, que se están recuperando en este momento”, relató.

Finalmente, Contreras confirmó que se está haciendo el debido censo de las familias afectadas en Funza para comenzar a recuperar las cubiertas de las viviendas que se vieron afectadas.

“Estamos comprometidos con el departamento y la alcaldía municipal para comenzar a trabajar en las afectaciones que se tienen en estas viviendas, para que esas familias ya puedan tener otra vez su techo seguro en las viviendas”, concluyó.