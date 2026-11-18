La Alcaldía de Bogotá anunció por medio de su página web que, por un tiempo determinado, cerrará una sección de la Avenida Boyacá con el fin de adelantar obras de reparación en en Canal Boyacá.

Así lo hizo saber, también, la misma Empresa de Acueducto de la ciudad.

¿Por qué se adelantarán las obras en el canal de Boyacá?

Pues bien, el acueducto de la capital del país explicó que se adelantarán las obras en este canal porque la estructura “comenzó a registrar afectaciones debido a las fuertes lluvias registradas durante la tarde y noche del pasado martes 6 de octubre de 2026 y otros eventos climáticos”.

Según detallaron, estos eventos “provocaron el deslizamiento de varias placas hacia el cauce y la socavación del borde de la vía y calzada de la avenida Boyacá“.

Ahora, teniendo en cuenta que las labores son de alta complejidad, pues se adelantarán dentro de una infraestructura que transporta agua, el acueducto mencionó que se planificó una “solución técnica que incluye la demolición y retiro de las placas afectadas, la rehabilitación de la estructura del canal, la instalación de nuevas placas y el reforzamiento del carril adyacente".

¿En dónde serán los cierres? Calle y sector de la Avenida Boyacá

En esa línea, la Alcaldía informó que los cierres de la Avenida Boyacá serán en un carril de esta vía, entre la calle 26 y calle 48A.

“Se mantendrá inicialmente el cierre preventivo de un tramo del carril oriental de la calzada rápida occidental, sentido norte a sur, de la Avenida Boyacá, entre la avenida Calle 26 hasta la calle 48A", explicó la administración distrital.

¿Hasta cuándo irán las obras en esos sectores?

Finalmente, el distrito informó que las obras ya iniciaron el pasado 17 de noviembre, y se extenderán cerca de tres meses, hasta febrero del 2027.

“Durante este periodo se desarrollarán las diferentes fases de rehabilitación del canal y de recuperación de la infraestructura vial contigua", explicaron.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: