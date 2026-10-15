Segunda temporada de lluvias irá hasta noviembre y El Niño alcanzará su pico en diciembre: IDEAM

Nuevo pronóstico del IDEAM durante el 19 y 20 de septiembre: regiones que tendrán excesos de lluvia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) aseguró que el país atraviesa la segunda temporada de lluvias, que se extenderá de manera oficial hasta noviembre de 2026, en medio de las condiciones del fenómeno de El Niño.

Durante este periodo, las lluvias pueden variar significativamente entre las regiones, debido a las interacciones de sistemas atmosféricos. Esto puede resultar en episodios de lluvias intensas y torrenciales, incluso si las condiciones sugieren menos lluvias de lo habitual.

De acuerdo con la entidad, para este periodo se esperan mayores volúmenes de precipitación entre octubre y diciembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Durante este periodo, el IDEAM alertó que se esperan afectaciones en sectores del Eje Cafetero, Antioquia, el Golfo de Urabá, el litoral Caribe y el Piedemonte Llanero y Amazónico.

Para los próximos días se espera un incremento en las lluvias en los departamentos centrales del país. Zonas de Cundinamarca, así como sectores de Huila y Tolima, experimentarán lluvias de intensidad ligera a fuerte, especialmente hacia el lapso final de la tarde.

Mientras que el Eje Cafetero y el norte de Antioquia, incluyendo el Golfo de Urabá, registrarán lluvias intermitentes. El reporte oficial del IDEAM destaca que los mayores regímenes de precipitaciones se proyectan para el día viernes a finales de la noche y las primeras horas del sábado, afectando a los Santanderes, el piedemonte llanero, y sectores de la región Caribe, con especial énfasis en la sabana sucreña y el departamento de Bolívar.

Pico del fenómeno de El Niño en 2026

Una vez concluya la segunda temporada de lluvias, el país experimentará un cambio significativo. Según el IDEAM, para diciembre se prevé el pico máximo de El Niño, con una temporada de menos lluvias, lo que se traduce en mayor amenaza de incendios forestales, menores caudales en los ríos y posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores.

“El Niño no elimina las lluvias”

En la misma línea, Diana Carolina Rueda Dimate, subdirectora de Meteorología del IDEAM, aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina las lluvias en el territorio nacional. Se trata de un evento de larga duración que acompañará al país por lo menos hasta el primer semestre del 2027.

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La funcionaria añadió que este evento no modifica las temporadas climatológicas regulares en el país, sino que su impacto real se manifestará en los tatales de preicipatiocn esperados, los cuales serán inferores en comparacion con las tablas registradas.

Regiones tendrán mayores temperaturas los últimos tres meses del año

Octubre

Se proyectan temperaturas altas en sectores del Eje Cafetero, el oriente de Cesar y Cauca, norte de Cundinamarca, centro del Tolima y occidente de Casanare.

Por otro lado, las regiones con temperaturas bajas son zonas del Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Arauca.

Noviembre

Las temperaturas altas se mantendrán por encima de lo normal en regiones como Caribe, Pacífica, Andina y Orinoquia. Temperaturas bajas se pronosticarán en el sur de la Orinoquia y en la región amazónica.

Diciembre

El país en general tendrá en su extensión tiempos secos con temperaturas por encima de lo normal, exceptuando parte de la región amazónica.

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