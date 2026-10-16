$100 millones por información que permita proteger a funcionarios del INPEC en Santander

La Gobernación de Santander anunció recompensas de hasta $100 millones por información que permita prevenir atentados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, y otros servidores públicos en el departamento.

La decisión fue adoptada durante un Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad realizado en Girón, luego de los hechos violentos que han afectado a funcionarios del sistema penitenciario durante este año.

Durante la reunión también se acordaron recompensas por información que contribuya a identificar y capturar a los responsables de la muerte de dos funcionarios del INPEC, asesinados en hechos ocurridos en agosto y octubre.

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Como parte de las medidas de seguridad, la Policía y el Ejército Nacional reforzarán los controles en la zona rural de Girón, especialmente en el sector de Palogordo, donde se encuentra el establecimiento penitenciario. Allí se realizarán puestos de control, patrullajes motorizados y se incrementará la presencia de las autoridades.

El secretario del Interior encargado, mayor (r) Douglas Arenas González, explicó que estas acciones buscan fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y mejorar la protección tanto de los funcionarios como de las comunidades ubicadas en el área de influencia del establecimiento carcelario.

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Entre las medidas anunciadas también está el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga, que dispuso motocicletas para respaldar las labores operativas del Ejército Nacional. A su vez, el director nacional del INPEC se comprometió a fortalecer las medidas internas de seguridad y los protocolos de autoprotección de los funcionarios.

La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Girón solicitaron al Gobierno Nacional la realización de un Consejo de Seguridad, con el propósito de analizar la situación y definir nuevas estrategias para proteger a los funcionarios penitenciarios y demás servidores públicos.