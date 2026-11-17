Truco para espantar a las ratas de la casa - Getty Images / Steve Midgley

De los 4.215 casos de leptospirosis notificados en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, 230 corresponden a Santander. El balance del Instituto Nacional de Salud incluye casos probables y confirmados por laboratorio. Antioquia encabeza el reporte con 653, seguido de Tolima con 637.

El contacto con el agua puede ser suficiente. Las ratas pueden expulsar en la orina la bacteria que causa la leptospirosis. Si esa orina contamina el agua, la bacteria puede entrar al organismo por una herida o un raspón, o por los ojos, la nariz o la boca. Después de una inundación, el agua estancada puede ser una fuente de exposición.

La fiebre puede aparecer días después. Los síntomas suelen comenzar entre cinco y 14 días después del contacto, aunque pueden tardar hasta un mes. Entre los más comunes están la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular. También puede haber enrojecimiento de los ojos.

Si aparece fiebre después de haber estado en contacto con agua estancada o de una inundación, la recomendación es buscar atención médica y mencionar ese antecedente durante la consulta. La infección tiene tratamiento y atenderla a tiempo ayuda a reducir el riesgo de complicaciones en los riñones, el hígado o los pulmones.

Cómo reducir el riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan evitar caminar o nadar en aguas que puedan estar contaminadas. Si es necesario entrar en una zona inundada, aconsejan usar botas impermeables y cubrir las heridas con vendajes que impidan el paso del agua.