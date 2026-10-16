Gobierno anuncia grupo especial para investigar ataques y amenazas contra funcionarios del INPEC

El Gobierno nacional anunció la creación de un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación para investigar los ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, así como el fortalecimiento de las medidas de protección para los trabajadores de la institución y sus familias.

El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Iván Cancino, luego de una reunión con el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña.

Según explicó el ministro, la decisión busca responder a los hechos violentos que han cobrado la vida de funcionarios del INPEC y a las amenazas que han generado temor entre quienes trabajan en los establecimientos penitenciarios.

“Hay personas al margen de la ley que han atentado contra nuestros funcionarios del INPEC, que han ocasionado muertes, que han generado zozobra y pánico”, señaló Cancino.

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El ministro de Justicia indicó que solicitó a la Fiscalía conformar un equipo especializado para esclarecer estos hechos, mientras que a la Policía le pidió adoptar medidas especiales para proteger al personal penitenciario y a sus familiares.

Por su parte, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, confirmó la creación de un grupo de tareas especiales que tendrá a su cargo la investigación. El equipo contará con personal de policía judicial para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

Guerrero también expresó su solidaridad con las familias de los funcionarios afectados y aseguró que la Fiscalía asumirá las investigaciones con dedicación y profesionalismo.

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Dentro del mismo pronunciamiento el director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, anunció que la institución dispondrá de sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables materiales e intelectuales de los ataques.

El oficial también advirtió que las autoridades actuarán frente a quienes estén detrás de las amenazas, incluidos aquellos que difunden videos intimidatorios contra los funcionarios penitenciarios.

“Vamos por ustedes. No habrá un lugar en la tierra donde se puedan esconder”, afirmó Barrera Peña.

Con estas medidas, las autoridades buscan esclarecer los hechos violentos, reforzar la seguridad del personal del INPEC y evitar nuevos ataques contra quienes tienen a su cargo la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad.