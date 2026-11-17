Un año después del incendio en el páramo de Berlín, en Santander, cerca de tres de cada diez frailejones de la zona estudiada ya estaban muertos. El equipo de la Universidad Industrial de Santander (UIS) examinó 83 hectáreas afectadas por el fuego y estimó la mortalidad en un 31 %. De ese porcentaje salen los cerca de 27.000 ejemplares.

La UIS divulgó los resultados en noviembre de 2026. La cifra corresponde al estado de las plantas cuando se cumplió aproximadamente un año del incendio.

Algunos frailejones sobrevivieron al fuego y murieron meses más tarde. El seguimiento permitió detectar plantas que seguían vivas después de que se apagaron las llamas y que se deterioraron con el paso de los meses.

Ese hallazgo importa para medir el daño. Un conteo hecho justo después de apagar el fuego todavía dejaría por fuera las plantas que murieron durante los meses siguientes. Según Hoover Fabián Rueda Chacón, profesor de la UIS y coautor del estudio, “evaluar los daños de un incendio requiere un seguimiento que vaya más allá de la emergencia inicial”.

Los drones permitieron revisar las plantas una por una. El equipo tomó imágenes de alta resolución en sectores de difícil acceso. Las cámaras registraron información en distintas bandas de luz, que los investigadores usaron para evaluar el estado de la vegetación.

Con IA los investigadores localizaron los frailejones en las imágenes y clasificaron cuáles seguían vivos. La resolución de las imágenes influye en qué plantas puede detectar el sistema, por lo que este método sirve como complemento del trabajo de campo.

El equipo plantea que el mismo método se puede usar en otros páramos. La idea es estudiar cómo se recuperan los frailejones después de un incendio. El seguimiento permitiría identificar qué sectores siguen perdiendo plantas y dónde conviene concentrar las labores de conservación.