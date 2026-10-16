VIDEO | Así quedó el Parque Bolívar de Bucaramanga: fue inaugurado y ya está abierto a la comunidad

El Parque Bolívar de Bucaramanga fue entregado este jueves 15 de octubre tras una intervención orientada a recuperar sus zonas verdes y mejorar su aspecto paisajístico. El espacio hace parte de una estrategia de la Alcaldía de Bucaramanga para recuperar cerca de 50 parques, zonas verdes y pequeños espacios urbanos durante 2026.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que el parque cuenta con un diseño paisajístico y un sistema de riego automático por aspersión, con el propósito de mantener las plantas y el césped en buenas condiciones y evitar que se deterioren por falta de agua.

¿Cuánto cuesta la recuperación de los parques?

Según Portilla, el componente de reverdecimiento para los 50 puntos contemplados en el programa tiene una inversión aproximada de $4.000 millones.

Adicionalmente, la Alcaldía adjudicó un contrato cercano a los $16.000 millones para obras civiles en alrededor de 40 parques. Estas intervenciones incluyen el mejoramiento de juegos infantiles, gimnasios para niños y adultos mayores, bordillos y otros elementos del espacio público.

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En total, los recursos anunciados para estos trabajos se acercan a los $20.000 millones, destinados a la recuperación de espacios públicos en diferentes sectores de Bucaramanga.

Entre los lugares mencionados por el alcalde están los parques San Pío, Sarrapios, Las Palmas y de los Niños, además de pequeños espacios urbanos y zonas verdes ubicadas en sectores como las glorietas del viaducto y de Sotomayor.

¿Quiénes se encargarán del mantenimiento del Parque Bolívar?

Uno de los puntos destacados es garantizar que las zonas verdes se mantengan después de la entrega de las obras.

Para ello, el modelo contempla dos jardineros, un parquero y un guardián del parque, vinculado por la Alcaldía, que apoyará las labores de cuidado y seguridad durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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La estrategia incluye un decreto de aprovechamiento económico del espacio público, con el que se busca permitir que particulares puedan vincularse como padrinos y contribuir al cuidado de estos lugares.

Llamado al cuidado de las zonas verdes y las mascotas

Cristian Portilla señaló que el mantenimiento del parque no depende únicamente de la administración municipal, sino también del comportamiento de los ciudadanos que lo visitan.

En ese sentido, hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas y explicó que se dispusieron espacios específicos para los animales, con el propósito de evitar que ingresen a las zonas de plantas y afecten el paisajismo.