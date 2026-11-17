En la vereda Planadas de la Rumbazón, la finca El Diamante tiene terrenos deteriorados por la tala de bosque.

Para volver a sembrar árboles allí, la finca se inscribió en un proyecto de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y recibió guayacanes, nogales y móncoros.

Algunos de esos árboles se sembrarán en los sectores donde se perdió vegetación. Otros irán en hileras para formar cercas vivas. Así, los árboles también servirán para delimitar espacios dentro de la finca.

En otra parcela, la finca cultiva botón de oro, matarratón y leucaena junto al pasto. De allí podrá obtener plantas para complementar la alimentación del ganado. Es lo que Rosa María Camargo Mejía, ingeniera agrónoma de la CDMB, denomina un banco de proteínas.

Para que el ganado no entre a esa parcela y se coma las plantas antes de que crezcan, la finca recibió un kit de cerca eléctrica. La cerca eléctrica se usará para separar la parcela del resto del terreno por donde se mueve el ganado. Así, las plantas podrán crecer antes de cortarlas para alimentar a los animales y tendrán tiempo de volver a brotar entre cortes.

La finca también recibió abonos, cal y herramientas para preparar la tierra antes de sembrar.

La CDMB informó el pasado 13 de noviembre que, durante una visita a El Diamante, sus técnicos encontraron que las plantas ya sembradas se estaban adaptando a las condiciones del terreno. La visita hizo parte del acompañamiento que la entidad presta a la finca después de entregarle las especies y los insumos.

El reporte se concentra en esa primera etapa de la siembra. Queda por precisar cuántas hectáreas del predio abarca el proyecto y cuánto terreno afectado por la tala logra recuperar su vegetación a medida que crezcan los árboles.