Luis Javier Suárez durante el partido ante Chile en Cali / Colprensa.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia y del Sporting Lisboa, ofreció disculpas por sus polémicas declaraciones, en la pevia del segundo compromiso amistoso ante Chile, esta vez en el Estadio Monumental David Arellano.

En diálogo con los medios de comunicación, durante la zona mixta realizada este lunes en Santiago de Chile, Suárez aprovechó para ofrecer disculpas por el mensaje enviado a sus críticos tras el juego ante La Roja en el Estadio Pascual Guerrero. El atacante dijo que quisiera verlo haciendo lo que él hace en Europa.

“Quiero hacer mención, respecto al otro día, después del partido que hice unas declaraciones, un poco, desafortunadas, diría yo. Todavía estaba caliente del partido, así que, toda esa gente que se ha sentido un poco molesta y ofendida por mi respuesta, le pido disculpas”, comentó inicialmente Luis Javier Suárez sobre lo sucedido.

Al respecto, añadió: “Creo que soy un hombre, miro a la cámara, creo que me equivoqué y asumo las consecuencias. Así que vengo aquí otra vez, delante de las cámaras, a pedir disculpas a todo el pueblo colombiano y a la gente que se sintió ofendida”.

Finalmente, Suárez citó a Falcao como su referente, confiando en darle vuelta a su sequía de tres partidos sin marcar con la Selección Colombia.

“Por fortuna tenemos referentes en mi posición, como El Tigre, que son ejemplo para nosotros, quiero seguir ese ejemplo y trabajar mucho para revertir la situación de estos tres partidos sin marcar. Creo que tampoco es muy escandaloso, a partir de ahí. Me queda trabajar y esperemos que se me abra el arco aquí en la Selección como en mi club”, comentó.