Presidencia respondió críticas por traslado de Lucía de la Espriella al Festival Náutico

La llegada de Lucía de la Espriella al Festival Náutico de Cartagena generó un cruce de declaraciones entre congresistas y el Gobierno nacional, luego de que se difundieran imágenes de la hija del presidente a bordo de una embarcación de la Armada Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal cuestionó el traslado y puso en discusión el posible uso de recursos públicos para actividades privadas. A su vez, la congresista Lalis Beltrán anunció que presentó un derecho de petición para solicitar explicaciones sobre el procedimiento.

Ante los señalamientos, el vocero presidencial, Miller Soto, defendió el traslado y aseguró que la embarcación fue utilizada para garantizar el ingreso y la salida de la joven por vía marítima, no para permanecer en la celebración.

«Ella ingresó en dicha embarcación, se trasladó al bote hacia el cual se dirigía y, posteriormente, salió en la misma embarcación en la que había ingresado. No hay nada irregular en ese procedimiento», respondió Soto.

El funcionario también cuestionó la difusión de imágenes de Lucía y sostuvo que la seguridad de la familia presidencial requiere medidas de protección.

«La seguridad de la familia del presidente es una responsabilidad, no un capricho», agregó el vocero, quien defendió el uso de los medios de transporte y seguridad de la Armada para este tipo de desplazamientos.

Lucía de la Espriella estuvo en el segundo día del Festival Náutico, el sábado 14 de noviembre, y fue recibida por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, durante la presentación del artista Hamilton.