Un proyecto de ordenanza que busca regular el uso de celulares en las instituciones educativas de Santander superó su primer debate en la Asamblea Departamental. La iniciativa, identificada como el proyecto 058, es de autoría de la diputada Ligia Patricia Álvarez y plantea establecer controles para evitar que los estudiantes utilicen estos dispositivos durante las horas de clase.

La diputada aclaró que la propuesta no contempla prohibir que los alumnos lleven sus teléfonos celulares a los colegios, sino regular los momentos y espacios en los que pueden utilizarlos.

“Es el control, no es la prohibición. Entiéndase bien, no es prohibir que el niño porte el celular. Es el control del uso de dispositivos en horas de clase”, explicó Álvarez.

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La iniciativa plantea un trabajo articulado entre la Secretaría de Educación, los comités de convivencia escolar y los consejos directivos de las instituciones. Estos organismos serán los encargados de establecer las reglas a través de los manuales de convivencia.

Según la diputada, la medida busca proteger los procesos de aprendizaje, la salud emocional de los menores y prevenir riesgos asociados al entorno digital.

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Además si se lleva a cabo este proyecto, las instituciones deberán presentar cada año un informe ante la Asamblea Departamental sobre los resultados y avances de la estrategia.

Tras la aprobación en la Comisión Tercera, el proyecto pasará a segundo debate. De recibir el visto bueno, quedaría aprobado para avanzar en su implementación en los establecimientos educativos del departamento.