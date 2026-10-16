Invías levanta restricción para vehículos de carga en la vía Bucaramanga-Bogotá sector de Pescadero

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS levantó la restricción que impedía el tránsito de vehículos articulados de configuraciones C4, C5 y superiores que circularan con carga por el sector del puente Pescadero, en la vía nacional que comunica a San Gil con Bucaramanga, en Santander.

La decisión quedó establecida en la Resolución 4983 del 16 de octubre de 2026, la entidad modificó las medidas de tránsito que estaban vigentes desde julio de este año, debido a la emergencia registrada en este corredor vial.

Con esta modificación, los vehículos de carga que estaban sujetos a la restricción podrán transitar nuevamente por este tramo. Sin embargo, se mantiene el cierre parcial del carril izquierdo, entre los puntos de referencia PR53+0000 y PR53+0050, hasta que se supere la emergencia.

¿Por qué se levantó la restricción?

Según el documento, la Dirección Territorial Santander del INVIAS solicitó modificar las medidas restrictivas luego de que se ejecutaran intervenciones prioritarias de reforzamiento y estabilización en las zonas 1 y 2 del sector.

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El contratista informó la culminación de las obras priorizadas y la interventoría emitió un concepto favorable para avanzar en el levantamiento de la restricción vehicular, al considerar que se habían alcanzado condiciones de estabilización que permitían modificar las medidas.

Sin embargo, la interventoría advirtió que las obras ejecutadas no representan la recuperación integral de las condiciones de la vía. Por esta razón, recomendó mantener las medidas de seguridad y el seguimiento técnico en el sector.

¿Cómo será ahora la movilidad?

Mientras permanezca el cierre parcial, los conductores deberán transitar bajo las condiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito, que contempla circulación controlada y alternada por el carril habilitado, además de señalización y medidas de seguridad vial.

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El Invias también estableció que, si se presentan condiciones climáticas, hidráulicas o geotécnicas que pongan en riesgo la seguridad de la carretera o de sus usuarios, deberán adoptarse medidas preventivas, incluida la suspensión de la circulación cuando sea necesario.

El representante a la cámara por Santander, Miguel Pinto, quién ha hecho seguimiento a la situación y ha participado en las últimas mesas de diálogo con Invías confirmó a Caracol Radio que tras esta resolución, la vía será habilitada a las 2:00 p.m. de hoy viernes 16 de octubre.

“Esto porque las obras terminaron ayer por la tarde y hay que esperar unas horas de fraguado del concreto”.