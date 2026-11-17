Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para despejar algunas dudas que rodean a este mismo tras las polémicas por el dinero de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.

Lea más: Luis Felipe Henao anunció austeridad en el Fondo Milagro: “El equipo y sus sueldos serán modestos”

Henao, aunque aseguró que, como tal, no ha llegado al Fondo Milagro y está previo al proceso de empalme, sí dio algunos detalles de lo que se buscará hacer en su administración.

“Disminuir la incertidumbre”

En su primera intervención, el también exministro Henao comentó que, como primera medida, lo relevante es disminuir la incertidumbre que hay en los colombianos frente a la reconstrucción y el papel del Fondo Milagro.

“Acá no solamente va a ser ejecutar, ejecutar y ejecutar, sino que antes de eso es comunicar y comunicar. Aunque la reconstrucción no se mide por anuncios, sí se mide por familias que puedan vivir de nuevo con seguridad, y la primera seguridad es empezar a disminuir la incertidumbre, de cuántos colegios hay, cuando se van a reabrir todos, cuando van a estar las viviendas, entre otras cosas”, comentó en su primera intervención.

Y agregó: “La incertidumbre duele, la incertidumbre mata. Es muy importante, a todas las personas que se vieron perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto, darles la certidumbre y que ellos sepan cuándo esas comunidades van a volver a recuperar sus oportunidades”.

Acompañamiento de entes de control y comunicación clara

Henao, además, aseguró que una de las primeras decisiones que tomará es solicitar el acompañamiento de entes de control como Transparencia por Colombia, Contraloría y Procuraduría.

“¿Por qué Transparencia? Porque tener un ente independiente que nos diga que no se están vulnerando ningún elemento en la contratación o que afecte la transparencia es fundamental. Necesitamos contratar rápidamente, pero necesitamos contratar. Eso no significa que la eficiencia vaya en contra con la transparencia”, subrayó.

Así mismo, enfatizó en la necesidad de que haya una comunicación clara sobre lo que se hace en el fondo.

“Yo sí espero que todos estos recursos tengan, por lo menos, una interlocución clara. El país, en el mejor de los escenarios, creemos que no es de 40 billones, en el peor, más de 58 billones (reconstrucción). Entonces acá la comunicación va a ser fundamental y que los recursos empiecen a llegar rápido a las familias también”, dijo.

Los recursos para las zonas afectadas

En este apartado Henao apuntó que, como tal, no ha llegado al fondo, por lo que prefiere no dar informaciones que puedan ser, potencialmente, imprecisas.

“Yo sé que las familias ya esperan de mi que dé respuesta a cada uno de los temas, pero por transparencia yo sí prefiero desarrollar de una forma ordenada el empalme para que cada una de las familias tenga la información de cuándo les va a llegar”, dijo.

“Hay una estructuración de proyectos muy adelante”

Adicionalmente, Henao aseveró que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella “es trabajar 24 horas, trabajar como cuando uno tiene una deuda y es muy difícil de pagar, que no se puede trabajar la jornada laboral de 8 horas, sino que tiene que trabajar una jornada laboral extendida para poder ganar horas extras”.

Lea también: Serán salarios empáticos con lo que están sufriendo las familias: gerente Fondo Milagro sobre nómina

“Vamos a revisar cómo podemos que, estos tres meses en lo que se haya fallado, se pueda recuperar el tiempo y comunicar de forma acertada todo lo que se ha trabajado. Yo sí quiero decirles que acá hay una estructuración de proyectos que van muy adelante, que acá existen unas viviendas que se podrán entregar en las próximas semanas y no se van a entregar porque Luis Felipe Henao llegue y en una semana tiene una vivienda construida. No, eso sería mentir. Acá hay un trabajo muy importante que se venía desarrollando, que lo vamos a comunicar de forma adecuada y en lo que exista falencias, mi función será de coordinación”, expresó.

Los salarios del Fondo Milagro

Finalmente, el nuevo gerente del Fondo Milagro se refirió a la nómina del equipo que lo estructura, luego de la polémica por el mismo tema, y enfatizó en que “van a ser salarios totalmente empáticos con lo que están sufriendo las familias. Van a ser salarios con un mensaje de solidaridad y que todos tenemos que poner de nuestro tiempo y de nuestro amor por este país por ayudar a sacar eso. Vamos a tener un equipo de verdad que yo espero que sea muy pequeño buscando apoyo de las otras entidades del Estado. Esa es mi apuesta”.

“Estoy tocando la puerta de personas que me colaboraron, que tienen una gran empatía y yo sé que un gran amor de servicio por el país para que me acompañen con los honorarios totalmente modestos”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 30:22 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: