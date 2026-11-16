Si tiene más de 60 años, estos son los requisitos para renovar la licencia de conducción

La renovación de la licencia de conducción para las personas mayores de 60 años en Colombia está sujeta a condiciones especiales relacionadas con la edad, la vigencia del documento y la aprobación de los exámenes médicos.

De acuerdo con la normativa colombiana, al cumplir 60 años cambia la periodicidad con la que se debe renovar el documento, dependiendo de si es para vehículos particulares o de servicio público.

El artículo 197 del Decreto Ley 019 de 2012 establece diferentes periodos de vigencia según la edad del conductor y el tipo de servicio del vehículo.

¿Cada cuánto se debe renovar la licencia de conducción en Colombia?

Para vehículos de servicio particular tendrán una vigencia de 10 años para conductores menores de 60 años de edad, de 5 años para personas entre 60 años y 80 años, y de un año para mayores de 80 años de edad.

En el caso de los vehículos de servicio público, tendrán una vigencia de tres años para conductores menores de 60 años de edad y de un año para mayores de 60 años de edad.

Edad del conductor Servicio particular Servicio público Menor de 60 años 10 años 3 años Entre 60 y 80 años 5 años 1 año Mayor de 80 años 1 año 1 año

Requisitos para renovar la licencia de conducción

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las personas interesadas en renovar la licencia de conducción deberán cumplir con ciertas condiciones y requisitos para el otorgamiento del requisito que garantice que los conductores cuentan con todas las capacidades y habilidades necesarias para conducir por las vías nacionales.

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT , como persona natural.

, como persona natural. Tener incorporado en el RUNT el Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.

este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.

e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional. Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si realizaste el trámite virtual).

El Organismo de Tránsito procede a validar en el sistema RUNT que el conductor le fue otorgado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) de la Superintendencia de Transporte y que continúa con las mismas condiciones físicas y mentales para conducir, evento en el cual debe registrar la nueva fecha de vigencia.

Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

Conviene mencionar que para renovar la licencia no es necesario repetir el curso de conducción ni presentar nuevamente los exámenes teóricos o prácticos, pero sí es obligatorio aprobar el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Una vez el Centro de Reconocimiento de Conductores registra el resultado en el RUNT, el ciudadano puede continuar con el trámite ante el organismo de tránsito correspondiente.

¿Qué debo hacer si tengo varias categorías en mi licencia de conducción?

Es importante saber que cada categoría de licencia de conducción puede tener una fecha de vencimiento diferente. Se recomienda hacer la revisión de fecha de vencimiento de cada categoría antes de hacer la renovación.

Servicio particular

A1: motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos

A2: motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos

B1: automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses

B2: camiones rígidos, busetas y buses

B3: vehículos articulados y tractocamiones de servicio particular

Servicio público

C1: automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses

C2: camiones rígidos, busetas y buses

C3: vehículos articulados de servicio público

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