Las quejas por el incremento en las facturas de energía continúan generando inquietud entre los usuarios de Santander. Luego de que microempresarios denunciaran aumentos de hasta el 70% en sus recibos, la Electrificadora de Santander (ESSA) reportó un incremento cercano al 25% en las consultas y solicitudes de información relacionadas con esta situación.

Edwin Reyes, líder de Canales de Atención de la empresa, explicó que los usuarios buscan aclarar dudas sobre los altos consumos y los cobros adicionales establecidos en la Resolución CREG 101 120 de 2026, que contempla medidas para incentivar el ahorro de energía.

El funcionario señaló que cada cliente debe consultar su meta individual de consumo, pues esta permite identificar cuánto puede consumir y qué medidas adoptar para evitar valores adicionales. Además, indicó que quienes logren ahorrar energía podrían recibir una devolución al finalizar el programa, previsto para febrero de 2027.

“La meta es individual y allí puedo identificar cuáles son esos consumos que puedo permitirme y lo que me va a llevar también a tener que tomar medidas importantes en mi hogar de cara al ahorro del servicio de energía”, explicó.

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La ESSA habilitó sus canales de atención para resolver las inquietudes de los usuarios. Pueden comunicarse a la línea telefónica 018000 971903 o al WhatsApp empresarial 318 833 9121.

La empresa también hizo un llamado a mantener un consumo racional y eficiente de energía, especialmente durante diciembre, para contribuir al ahorro y evitar posibles medidas de racionamiento.