Una mujer de 26 años fue hallada sin vida dentro de una vivienda en Lebrija, Santander, este martes 17 de noviembre.

Según el reporte preliminar de la Policía, los uniformados acudieron a la casa tras recibir una alerta hacia las 11:35 a.m. Allí acordonaron el lugar y avisaron al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que examinara la escena.

Un familiar contó a los investigadores que la mujer habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas reiteradas por parte de su pareja. El reporte policial señala que, según los testimonios recogidos, esos episodios no se habrían denunciado.

Tras recoger información entre familiares y vecinos, los policías ubicaron a un hombre de 31 años en la vereda La Renta. Según el reporte preliminar, el hombre sería presentado ante la Fiscalía. La causa de la muerte está pendiente de establecerse mediante un examen forense.

Este caso se suma, al feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, en su lugar de trabajo en Pinchote, el pasado 1 de noviembre.

Tras ese crimen, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero, señaló que el departamento registraba cinco feminicidios en lo corrido de 2026, mientras que en todo 2025 se registraron 13.

Quintero recordó que las mujeres que sufran agresiones o estén en riesgo pueden acudir a una comisaría de familia, a la personería o a la alcaldía de su municipio para contar lo que les está pasando y solicitar protección.