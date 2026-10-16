Alcaldía de Bucaramanga investigará al restaurante en el que una mujer sufrió quemaduras y murió

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció sobre la muerte de una mujer tras una situación al interior de un restaurante de la ciudad y aseguró que solicitó a la Secretaría de Salud adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

El mandatario lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. Además, señaló que las actuaciones se deben desarrollar dentro de las competencias legales y constitucionales de la administración municipal.

“Son situaciones que están bajo investigación y pues toda nuestra solidaridad con su familia, pero también el llamado de atención a quienes desarrollan cualquier tipo de actividad que pueda poner en peligro la vida de las personas”, manifestó Portilla.

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El alcalde también hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y seguridad en establecimientos donde se desarrollen actividades que puedan representar riesgos para los ciudadanos.

“Hay actividades que pueden ser catalogadas como peligrosas y esto es una invitación y una reflexión a que no podemos bajar la guardia en ningún tipo de sentido, porque la vida es lo más importante”, agregó.

Por ahora, el mandatario no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer. Las investigaciones deberán establecer qué sucedió y cual fue la situación que llevaron a la muerte a la ciudadana.