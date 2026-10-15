Dólar HOY 15 de octubre 2026 en Colombia: la divisa extranjera crece $15,91

El dólar estadounidense es la principal moneda del mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, tales como alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Es por ello que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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TRM dólar hoy

Para este 15 de octubre, la moneda internacional abre la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.197,65 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 14 de octubre de 2026, se permite entender que la divisa extranjera se recupera levemente frente a la moneda nacional.

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Valor del dólar hoy Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 15 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3.190 - Venta a $3.288

Compran a $3.190 - Venta a $3.288 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.210 - Venta a $3.260

Compran a $3.210 - Venta a $3.260 Medellín: Compran a $3.083 - Venta a $3.201

Compran a $3.083 - Venta a $3.201 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.270

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.565,18 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $4,18 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.25%.

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Dólar canadiense hoy

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este jueves 15 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.241,96 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $4,71 pesos colombianos, equivalente al 0,21%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 96,22 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento de 1,09%. Para hoy 15 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 96,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 93,59 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 104,97 dólares, lo que representa una baja del 1,03% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 106,97 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 103,42 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para la jornada de este jueves, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 80.165,2 dólares, lo que representa una variación de -2.232,6 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -2,66%.

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