Dólar HOY 14 de octubre 2026 en Colombia: ¿la divisa internacional a la baja?

El dólar estadounidense es la divisa más usada en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos. Por tal motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Dólar hoy Banco de la República

Para este 14 de octubre, la moneda internacional inicia con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.181,74 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 13 de octubre de 2026, se permite entender que la divisa extranjera comienza la semana con un comportamiento decreciente.

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TRM dólar hoy Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 14 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3.192 - Venta a $3.283

Compran a $3.192 - Venta a $3.283 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.220 - Venta a $3.275

Compran a $3.220 - Venta a $3.275 Medellín: Compran a $3.068 - Venta a $3.211

Compran a $3.068 - Venta a $3.211 Pereira: Compran a $3.180 - Venta a $3.270

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.561,00 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $6,40 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.18%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 14 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.237,25 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un decrecimiento de $3,85 pesos colombianos, equivalente al 0,17%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 95,42 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento de 1,53%. Para hoy 14 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 95,98 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 94,00 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este miércoles, el petróleo en general ha presentado un incremento, pero en el caso específico del petróleo Brent se recupera un 0,23, subiendo el precio a 105,89 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 107,15 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 105,24 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para esta jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 82.293,5 dólares, lo que representa una variación de -284,3 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -0,35%.

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